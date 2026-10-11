رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی محدودیت های ترافیکی رزمایش بزرگ جان فدا در بیرجند را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ خسروی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: با عنایت به برگزاری رزمایش بزرگ جانفدا در بیرجند، محدودیت‌های ترافیکی در خیابان پاسداران اعمال خواهد شد.

او افزود: از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، تردد وسایل نقلیه در خیابان پاسداران حدفاصل میدان عروج تا میدان قدس (در هر دو طرف بلوار) ممنوع و کلیه معابر فرعی منتهی به محل برگزاری رزمایش نیز مسدود خواهد شد.

سرهنگ خسروی عنوان کرد: از رانندگان خواسته می‌شود در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی، ضمن همکاری با پلیس راهنمایی و رانندگی، از معابر جایگزین جهت تردد استفاده نمایند.

منبع: روابط عمومی پلیس

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، برگزاری رزمایش
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