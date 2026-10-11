وزیر امور خارجه اوکراین، در واکنش به درخواست ترامپ برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در این کشور، تأکید کرد زلنسکی از حمایت مردم برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آندری سیبی‌ها، وزیر امور خارجه اوکراین، با تأکید بر حمایت مردم این کشور از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره رهبری کشور تنها در اختیار مردم اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری ملی اوکراین، «یوکرین‌فورم»، سیبی‌ها روز یکشنبه ۱۹ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی در دوران جنگ، ملت ما را در نبرد برای استقلال، آزادی و کرامت رهبری می‌کند. او از حمایت مردم اوکراین برخوردار است و این مردم هستند که حق تصمیم‌گیری دارند.»

وزیر خارجه اوکراین همچنین اظهار داشت که اظهارات مطرح‌شده از خارج از کشور، تنها نشان می‌دهد که زلنسکی وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهد. او در ادامه تأکید کرد که رئیس‌جمهور اوکراین شایسته حمایت است.

این اظهارات در واکنش به مواضع پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح شده است. ترامپ پیش‌تر گفته بود زمان آن رسیده که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد و مدعی شده بود که زلنسکی برای پایان دادن به جنگ با روسیه تلاش کافی نکرده است.

منبع: یوکرین فروم

برچسب ها: دولت زلنسکی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
انگلیس: تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال می‌کنیم
از توافق سوختی با مسکو تا درخواست برکناری زلنسکی؛ چرخش تازه ترامپ در جنگ اوکراین
روسیه یک کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
آخرین اخبار
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
رونمایی رسمی گوگل از دستبند هوشمند Fitbit Edge
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
احتمال طرح‌ریزی حمله علیه نخست‌وزیر لهستان
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
مرگ دست‌کم ۱۰۹ مهاجر در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
مدودف: اروپا با وجود درخواست ترامپ برای برکناری زلنسکی، به حمایت از او ادامه می‌دهد
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع
تکذیب اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده پیونگ‌یانگ
البخیتی: هدف حملات به عربستان، وادار کردن ریاض به پذیرش صلح دائمی است
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح رسید
واکنش وزیر خارجه اوکراین به اظهارات ترامپ درباره جایگزینی زلنسکی
زاخارووا: استونی اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه سوق می‌دهد
دبیرکل سازمان ملل از حمله به فرودگاه ریاض عمیقاً شوکه شد
هشدار مجدد یمن درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان
شرکت‌های تسلیحاتی اروپا تدابیر امنیتی خود را تشدید کرده‌اند
مدارس ریاض به مدت یک هفته غیرحضوری شدند