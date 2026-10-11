باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آندری سیبی‌ها، وزیر امور خارجه اوکراین، با تأکید بر حمایت مردم این کشور از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره رهبری کشور تنها در اختیار مردم اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری ملی اوکراین، «یوکرین‌فورم»، سیبی‌ها روز یکشنبه ۱۹ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی در دوران جنگ، ملت ما را در نبرد برای استقلال، آزادی و کرامت رهبری می‌کند. او از حمایت مردم اوکراین برخوردار است و این مردم هستند که حق تصمیم‌گیری دارند.»

وزیر خارجه اوکراین همچنین اظهار داشت که اظهارات مطرح‌شده از خارج از کشور، تنها نشان می‌دهد که زلنسکی وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهد. او در ادامه تأکید کرد که رئیس‌جمهور اوکراین شایسته حمایت است.

این اظهارات در واکنش به مواضع پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح شده است. ترامپ پیش‌تر گفته بود زمان آن رسیده که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد و مدعی شده بود که زلنسکی برای پایان دادن به جنگ با روسیه تلاش کافی نکرده است.

منبع: یوکرین فروم