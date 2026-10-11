باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد سپهوند، فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت اظهار کرد: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهرستان بویین‌میاندشت هنگام کنترل خودروهای عبوری و با هوشیاری و دقت عملیاتی، به یکی از مسافران اتوبوس مشکوک شدند و با انجام بررسی‌های لازم، موفق به کشف ۴ قبضه کلت کمری، ۸ تیغه خشاب و حدود ۹۰ تیر جنگی از وی شدند.

وی با اشاره به دستگیری متهم و تشکیل پرونده برای بررسی ابعاد موضوع افزود: کنترل هوشمندانه محورهای مواصلاتی و ایستگاه‌های بازرسی، یکی از اقدامات مهم پلیس برای مقابله با حمل غیرمجاز سلاح و مهمات و پیشگیری از جرایم احتمالی است.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت تأکید کرد: پلیس با هوشیاری و قاطعیت، با هرگونه اقدام غیرقانونی که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.