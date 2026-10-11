باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این نیروها بار دیگر درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار می‌دهند؛ هشداری که شامل همه فرودگاه‌ها و حریم هوایی این کشور، به‌استثنای مکه و مدینه، می‌شود.

وی تأکید کرد این مناطق در معرض هدف قرار گرفتن هستند و صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن به شمار می‌روند. سریع از همگان خواست هشدارها را جدی بگیرند و عربستان را مسئول هرگونه رهگیری ناموفق دانست.

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کردند تا زمان تحقق اهداف خود، به تثبیت معادلات اعلام‌شده ادامه خواهند داد: «فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش».

در این بیانیه اعلام شده است که عملیات نیروهای مسلح یمن در پاسخ به حملات عربستان انجام می‌شود؛ حملاتی که به گفته این نیروها، از سوم سپتامبر تا شامگاه روز گذشته به شهید و زخمی شدن ۲۵۹ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، منجر شده است.

منبع: المیادین