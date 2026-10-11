هواشناسی گلستان اعلام کرد: شب گذشته در استان، ۱۴۷ میلیمتر بارش در منطقه قلعه قافه مینودشت ثبت شده که بیشترین بارش در استان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - میزان بارش در ساسنگ مینودشت ۱۲۰ میلیمتر، در دوزین ۹۶ میلیمتر، علی آباد کتول ۱۰۰ میلیمتر و فارسیان فرنگ ۷۵ میلیمتر ثبت شده است.

همچنین در وطن آزادشهر ۶۶ میلیمتر، ناهارخوران گرگان ۵۱ میلیمتر، درازنو کردکوی ۵۰ میلیمتر، لیوان شرقی ۴۶ و نیم میلیمترو گنبدکاووس ۲۹ و نیم میلیمتر باران باریده است.

بندرترکمن ۳۱ میلیمتر شیرآباد رامیان و آق قلا نیز ۴۳ میلیمتر باران ثبت شد.

به گفته کارشناس هواشناسی گلستان، بارش باران تا شب در استان ادامه دارد، اما از بعدازظهر امروز از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.