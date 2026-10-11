هواشناسی گلستان اعلام کرد: شب گذشته در استان، ۱۴۷ میلیمتر بارش در منطقه قلعه قافه مینودشت ثبت شده که بیشترین بارش در استان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - میزان بارش در ساسنگ مینودشت ۱۲۰ میلیمتر، در دوزین ۹۶ میلیمتر، علی آباد کتول ۱۰۰ میلیمتر و فارسیان فرنگ ۷۵ میلیمتر ثبت شده است.

همچنین در وطن آزادشهر ۶۶ میلیمتر، ناهارخوران گرگان ۵۱ میلیمتر، درازنو کردکوی ۵۰ میلیمتر، لیوان شرقی ۴۶ و نیم میلیمترو گنبدکاووس ۲۹ و نیم میلیمتر باران باریده است.

بندرترکمن ۳۱ میلیمتر شیرآباد رامیان و آق قلا نیز ۴۳ میلیمتر باران ثبت شد.

به گفته کارشناس هواشناسی گلستان، بارش باران تا شب در استان ادامه دارد، اما از بعدازظهر امروز از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

برچسب ها: بارش باران ، بارش شدید
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