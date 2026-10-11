گردهمایی آموزشی و فرهنگی "سفیران جوان" کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان گردهمایی آموزشی و فرهنگی "سفیران جوان" کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از روز گذشته در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک با حضور ورزشکاران اعزامی و اساتید مجرب این حوزه آغاز شد.

 این گردهمایی با توجه به اهمیت و تاکید کمیته بین المللی المپیک مبنی بر آشنایی جوانان با مفاهیم و ارزش‌های المپیک و نه صرفا کسب نتیجه و مدال، تحت عنوان سفیران جوان و با حضور ورزشکاران اعزامی کشورمان و شرکت اساتیدی همچون نصرالله سجادی، اصغر رحیمی، ناهید کریمی، ثریا آقایی، حسن تفتیان و مریم جلالی آغاز شده و به مدت سه روز ادامه دارد.
در این گردهمایی ورزشکاران اعزامی با نقش و اهمیت مسائل فرهنگی، آموزشی، ارزش‌های المپیک و مفاهیم آن آشنا می‌شوند. مراسم اختتامیه این نشست و همچنین بدرقه کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ ساعت ۱۸ الی ۲۰ روز دوشنبه بیستم مهر ماه با حضور کادر سرپرستی، مربیان و ورزشکاران اعزامی کاروان و مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و مسئولین فدراسیون‌ها در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، المپیک جوانان
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