باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از میناب تا شریف؛ تجدید عهد با یاد شهدای میناب + فیلم

جمعی از مردم مقابل سردر دانشگاه صنعتی شریف با یاد شهدای میناب، عهدی مشترک بستند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  حاضران با برافراشتن پرچمی مزین به یادگارهای میناب، بر عهد جمعی خود تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
از میناب تا شریف؛ تجدید عهد با یاد شهدای میناب + فیلم
young journalists club

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

از میناب تا شریف؛ تجدید عهد با یاد شهدای میناب + فیلم
young journalists club

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

از میناب تا شریف؛ تجدید عهد با یاد شهدای میناب + فیلم
young journalists club

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha