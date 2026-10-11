از میناب تا شریف؛ تجدید عهد با یاد شهدای میناب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u00a0\u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0627\u0641\u0631\u0627\u0634\u062a\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645\u06cc \u0645\u0632\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628\u060c \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f \u062c\u0645\u0639\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n