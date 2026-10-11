باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندو گرندپری پاریس که با کسب دو مدال طلا توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی در روز نخست همراه بود، امروز شنبه ناهید کیانی در مسابقات وزن ۵۷- کیلوگرم ابتدا «کیم گاهیون» از کره‌جنوبی را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و سپس مقابل «مانیسا رولینگ» از فرانسه با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و راهی مرحله یک ‌چهارم نهایی شد.



ناهید کیانی پس از اینکه در رقابت های داخلی با یک رقیب جدی یعنی مبینا نعمت زاده روبرو شد از آن زمان به بعد حتی در زمان غیبت مبینا به دلیل مصدومیت نه در وزن خودش و نه در وزش بالاتر موفقیت های زیادی نداشته است.

شاید یک رقیب جدی و احتمال از دست دادن پیراهن تیم ملی تکواندو باعث شود ناهید دوباره به خودش بیاید ضمن اینکه کادر فنی باید برای ناهید تمرینات ویژه ای در نظر بگیرد به هر حال ناهید وقتی در المپیک نقره گرفت یعنی توان بالایی دارد فقط نیازمند این است که از لحاظ روحی و روانی به شرایط ایده آل برسد.