مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان اعلام کرد: در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب، عملیات امدادرسانی و پاکسازی محور‌های استان با همکاری ۳۵ گروه عملیاتی و ۸۹ ناوگان راهداری در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوانعادل مصدقی با اشاره به حجم بالای بارش‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ۸۹ خودروی سبک، سنگین و نیمه سنگین به همراه ۱۵۸ نیروی انسانی در حال پاکسازی رسوبات، سنگ و شاخ‌وبرگ از جاده‌ها هستند و تاکنون به ۲۳۹ خودرو در مسیر‌ها امدادرسانی شده است.

به گفته وی، بر اساس گزارش‌ها، به دلیل بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و سیلاب، دو محور مینودشت – قلعه‌قافه (محدوده تنگه چهل‌چای) و گنبد – سه‌راهی کلاله (محدوده پل بایلر) تا بهبود شرایط جوی مسدود هستند.

مصدقی تأکید کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تردد در ارتفاعات کوهستانی مینودشت، گنبد، گالیکش، مراوه تپه و گرگان با محدودیت همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کاربران جاده‌ای قبل از سفر حتما با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی و شرایط جوی اطلاع یابند.

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان

برچسب ها: راهداری ، پاکسازی مسیر
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