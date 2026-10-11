فرماندار گرمی گفت: برآورد خسارت‌ها و بازگشایی راه‌های روستایی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عدالت حاجی‌پور با اشاره به ارزیابی خسارت سیل در شهرستان گرمی اظهار کرد: خسارت واردشده به خودرو‌های شهروندان، انبار‌های علوفه احشام، زیرساخت‌ها و زیربنا‌های روستایی است و دستگاه‌های اجرایی متولی برای برآورد خسارت‌ها اقدام کرده‌اند.
او افزود: بازگشایی راه‌های ارتباطی، راه‌های روستایی، راه‌های منتهی به روستا و معابر داخل روستا در حال انجام است. الحمدلله آب، برق و گاز برقرار است و گزارش‌ها در حال تکمیل است و قطعاً به مدیریت بحران استان ارجاع داده می‌شود.
فرماندار گرمی گفت: از مسئولان استانی و کشوری انتظار می‌رود بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران، برای برآورد و تأمین اعتبار اجرای زیرساخت‌های خسارت‌دیده اقدام کنند.
حاجی پور از شهروندان خواست برای برآورد خسارات به ادارات متولی، از جمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مراجعه کنند.
منبع: مهر

برچسب ها: خسارت سیل ، راه های روستایی ، تامین اعتبار
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