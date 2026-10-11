چرا سهم محصولات لرستان از بازار آنلاین کشور کمتر است؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حسام امینی‌فر با اشاره به ضرورت تکمیل طرح نشانی استاندارد مکان‌محور، از ظرفیت‌های گسترده پست برای معرفی محصولات بومی و محلی لرستان به بازارهای سراسر کشور سخن گفت؛ ظرفیتی که به گفته او، توسعه آن به تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و راه‌اندازی مرکز مبادله پستی در استان وابسته است.

مدیرکل پست لرستان با اشاره به ارزیابی عملکرد این مجموعه در شش‌ماهه نخست سال، از کسب رتبه نخست کشور در شاخص کیفیت خدمات و رضایت مشتریان خبر داد.

به گفته وی، عملکرد واحدهای پستی بر اساس شاخص‌هایی از جمله درآمد، ترافیک مرسولات، هزینه‌ها، مطالبات و کیفیت خدمات ارزیابی می‌شود و نتایج این ارزیابی‌ها در بررسی عملکرد مجموعه‌ها و تخصیص برخی مزایا به کارکنان نیز اثرگذار است.

امینی‌فر با بیان اینکه کسب این جایگاه حاصل تلاش مستمر کارکنان است، تأکید کرد: رضایت مردم و حفظ اعتماد عمومی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه پست استان به شمار می‌رود.

پست، حلقه اتصال تولیدکنندگان لرستان به بازارهای ملی

بخش دیگری از سخنان مدیرکل پست لرستان به ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه اختصاص داشت؛ ظرفیتی که می‌تواند فراتر از جابه‌جایی مرسولات، در معرفی تولیدات محلی و توسعه فروش اینترنتی محصولات استان نقش‌آفرینی کند.

امینی‌فر با اشاره به ظرفیت محصولاتی همچون گردوی الشتر و دیگر تولیدات بومی شهرستان‌های لرستان گفت: پست می‌تواند به معرفی این محصولات در سطح کشور کمک کند و زمینه ارتباط تولیدکنندگان محلی با مشتریان و بازارهای جدید را فراهم آورد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره گردوی الشتر و رونمایی از تمبر مرتبط با این رویداد، توضیح داد که معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی می‌تواند توجه فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان سایر مناطق کشور را به محصولات لرستان جلب کند.

مدیرکل پست استان همچنین از آمادگی این مجموعه برای همکاری با صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت: کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند با انعقاد قرارداد و استفاده از ظرفیت‌های پستی، محصولات خود را معرفی و به نقاط مختلف کشور ارسال کنند.

به گفته وی، پست علاوه بر خدمات حمل‌ونقل و توزیع، می‌تواند در تبلیغ محصولات و توسعه بازار فروشگاه‌های اینترنتی نیز نقش داشته باشد؛ موضوعی که در صورت استفاده مناسب از آن، به تقویت اقتصاد محلی و حمایت از تولیدکنندگان استان کمک خواهد کرد.

یک چالش مهم؛ فاصله میان مرسولات ورودی و خروجی

امینی‌فر در تشریح وضعیت تجارت الکترونیک استان، به عدم تناسب میان حجم مرسولات ورودی و خروجی اشاره کرد و گفت: میزان مرسولات خروجی استان در این بخش، به گفته وی، حدود یک‌سوم مرسولات ورودی است.

این موضوع از نگاه مدیرکل پست لرستان، ضرورت تقویت فروش اینترنتی تولیدات استان و افزایش سهم کسب‌وکارهای محلی از بازارهای خارج از لرستان را برجسته می‌کند.

وی تأکید کرد که تولیدکنندگان و فروشندگان باید از ظرفیت شبکه پستی به‌عنوان شریک تجاری خود استفاده کنند؛ ظرفیتی که می‌تواند فرایند ارسال کالا به سراسر کشور را تسهیل کند و زمینه توسعه بازار محصولات بومی را فراهم آورد

مرکز مبادله پستی؛ مطالبه‌ای برای تقویت زیرساخت اقتصادی استان

مدیرکل پست لرستان در ادامه، راه‌اندازی مرکز مبادله پستی را یکی از نیازهای زیرساختی استان برای توسعه تجارت الکترونیک دانست.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین زمین و همکاری دستگاه‌های مسئول، اظهار امیدواری کرد که با همراهی استانداری و مجموعه‌های مرتبط، زمینه راه‌اندازی این مرکز فراهم شود.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که توسعه فروش اینترنتی، افزایش مرسولات و گسترش ارسال محصولات به خارج از استان، به زیرساخت‌های مناسب برای تجمیع، پردازش و مبادله سریع‌تر کالا نیاز دارد.

به این ترتیب، توسعه شبکه لجستیکی پست می‌تواند در کنار حمایت از فروشندگان اینترنتی، به رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت ارتباط اقتصادی لرستان با سایر استان‌ها کمک کند.

کارت ملی، کارت خودرو و کارت سوخت؛ کدام مرسولات در اختیار پست است؟

در بخش دیگری از برنامه، برخی شنوندگان درباره تأخیر در دریافت کارت ملی، کارت خودرو و کارت سوخت و مشکلات تحویل این مدارک پرسش‌هایی مطرح کردند.

مدیرکل پست لرستان در پاسخ، میان مرسولاتی که توزیع آنها بر عهده پست است و مدارکی که فرایند صدور یا تحویل آنها به مجموعه‌های دیگری مربوط می‌شود، تفکیک قائل شد.

وی توضیح داد که در حال حاضر، پست در فرایند ثبت‌نام و صدور کارت ملی دخالتی ندارد و شهروندان برای پیگیری وضعیت این کارت باید از مراجع مربوط، از جمله ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان منتخب، اقدام کنند.

امینی‌فر در مقابل، درباره کارت خودرو و کارت سوخت توضیح داد که مشکلات تحویل این مرسولات ممکن است به عواملی مانند نادرست بودن نشانی اعلام‌شده، سکونت نداشتن گیرنده در آدرس ثبت‌شده یا حضور نداشتن شخص در محل مربوط باشد.

وی همچنین نسبت به انتساب فعالیت برخی شرکت‌های خصوصی به پست هشدار داد و گفت: بعضی مجموعه‌های خصوصی با وجود استفاده از نام پست، ارتباط سازمانی مستقیمی با شرکت ملی پست ندارند؛ بنابراین لازم است شهروندان هنگام پیگیری مشکلات، از مسئولیت واقعی مجموعه مربوط اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل پست استان در عین حال اعلام کرد شهروندانی که درباره مرسولات تحت پوشش این مجموعه با مشکل روبه‌رو هستند، می‌توانند برای بررسی موضوع و دریافت راهنمایی به واحدهای پاسخ‌گویی و مراکز پستی مراجعه کنند.