مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل گفت: تاکنون ۱۶.۲ همت معادل ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ودود ایرانیان با اشاره به پرداخت بخش عمده مطالبات گندم‌کاران استان افزود: از مجموع ۱۷.۵ همت مطالبات گندم‌کاران، تاکنون ۱۶.۲ همت پرداخت شده است.
او با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: با پرداخت این میزان از مطالبات، حدود ۹۳ درصد از مطالبات گندم‌کاران تسویه شده و مبلغ ۱.۳ همت، معادل حدود هفت درصد کل مطالبات باقی مانده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: همکاری کشاورزان در رعایت زمان مناسب برداشت و تکمیل اطلاعات سامانه، نقش مهمی در تسریع روند خرید تضمینی و پرداخت مطالبات داشت.
منبع: غله و خدمات بازرگانی

برچسب ها: پرداخت مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم ، غله و خدمات بازرگانی
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