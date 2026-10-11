مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل گفت: تاکنون ۱۶.۲ همت معادل ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ودود ایرانیان با اشاره به پرداخت بخش عمده مطالبات گندم‌کاران استان افزود: از مجموع ۱۷.۵ همت مطالبات گندم‌کاران، تاکنون ۱۶.۲ همت پرداخت شده است.

او با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: با پرداخت این میزان از مطالبات، حدود ۹۳ درصد از مطالبات گندم‌کاران تسویه شده و مبلغ ۱.۳ همت، معادل حدود هفت درصد کل مطالبات باقی مانده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: همکاری کشاورزان در رعایت زمان مناسب برداشت و تکمیل اطلاعات سامانه، نقش مهمی در تسریع روند خرید تضمینی و پرداخت مطالبات داشت.

منبع: غله و خدمات بازرگانی