دختر شهید «امید یاراحمدی»، از شهدای لرستان، شب گذشته و هفت ماه پس از شهادت پدرش متولد شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u00ab\u0627\u0645\u06cc\u062f \u06cc\u0627\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc\u00bb\u060c \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0647\u0641\u062a \u0645\u0627\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u067e\u062f\u0631\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u0634\u062f.\n\u0634\u0647\u06cc\u062f \u00ab\u0627\u0645\u06cc\u062f \u06cc\u0627\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc\u00bb \u0646\u0647\u0645 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0632\u0641\u0648\u0644 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.