دختر شهید «امید یاراحمدی»، از شهدای لرستان، شب گذشته و هفت ماه پس از شهادت پدرش متولد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - دختر شهید «امید یاراحمدی»، از شهدای لرستان، شب گذشته و هفت ماه پس از شهادت پدرش متولد شد.

شهید «امید یاراحمدی» نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله آمریکایی و صهیونیستی به پدافند هوایی دزفول به شهادت رسید.

برچسب ها: شهید ، لرستان
خبرهای مرتبط
روایتی از یک شهید؛ سرهنگ پاسدار سید مهدی سهرابی...
پدر شهید سید محمدصادق حیات الغیبی:
به پسرم افتخار میکنم که در راه اسلام به شهادت رسیده است + فیلم
تشییع پیکر شهید مهدی نقوی در بروجرد+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تولد دختر شهید لرستانی هفت ماه پس از شهادت پدر
چرا سهم محصولات لرستان از بازار آنلاین کشور کمتر است؟
مصوبه جدید دولت برای فرودگاه خرم‌آباد؛ امکان استقرار کارگو فراهم شد