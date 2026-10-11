باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - میزان رضایت از امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به ۱۵ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در نظرسنجی‌های مؤسسه ایپسوس است. پیش از این، پایین‌ترین میزان محبوبیت مکرون در سپتامبر ۲۰۲۶ با ۱۶ درصد ثبت شده بود.

بر اساس این نظرسنجی که با همکاری مؤسسه ایپسوس و دانشکده مهندسی «سی‌ای‌اس‌آی» انجام شده است، ۸۲ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد و تصمیم‌های رئیس‌جمهور فرانسه ناراضی هستند.

میزان رضایت از سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه نیز ۲۲ درصد اعلام شده و ۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان دیدگاهی منفی درباره او داشته‌اند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی درباره چهره‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه، ژردان باردلا، رهبر حزب راست‌گرای اجتماع ملی با ۳۳ درصد حمایت در صدر قرار دارد. پس از او مارین لوپن، رهبر فراکسیون این حزب در مجلس ملی با ۳۲ درصد و ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین فرانسه با ۲۰ درصد قرار گرفته‌اند.

همچنین شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی پیش‌تر به نقل از نظرسنجی مؤسسه اودوکسا ـ ماسکاری اعلام کرده بود که تنها ۱۸ درصد از پاسخ‌دهندگان مکرون را رئیس‌جمهوری خوب می‌دانند. بر اساس این نظرسنجی، محبوبیت او از پایان ژوئن ۲۰۲۶ هفت واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: اسپوتنیک