یک عضو سیاسی انصارالله گفت حملات به عربستان با هدف وادار کردن ریاض به پذیرش صلح و رفع محاصره یمن انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که هدف از حملات اخیر به عربستان سعودی، وادار کردن ریاض به پذیرش توافقی برای پایان جنگ و رفع محاصره یمن است.

البخیتی در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه روسیا الیوم، در پاسخ به پرسشی درباره حملات اخیر به فرودگاه ملک خالد ریاض گفت که این حملات از سوی یمن انجام شده است و سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.

وی تأکید کرد که از نظر انصارالله، دستیابی به صلح پایدار مستلزم پایان جنگ و رفع محاصره از سوی هر دو طرف است.

البخیتی با اشاره به حملات عربستان به یمن طی ۱۲ سال گذشته، گفت که زیرساخت‌های این کشور، از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، مدارس، بیمارستان‌ها و بازارها، هدف حملات قرار گرفته‌اند. او همچنین از آنچه تناقض در مواضع عربستان درباره هدف قرار گرفتن فرودگاه‌ها و تأسیسات غیرنظامی خواند، انتقاد کرد.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت عملیات نظامی این جنبش در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها، بنادر و دیگر زیرساخت‌های حیاتی این کشور نیز ممکن است هدف قرار گیرند. وی هدف از این اقدامات را افزایش فشار بر مقام‌های سعودی برای پذیرش توافقی فراگیر و دائمی عنوان کرد.

البخیتی همچنین اظهار داشت که پذیرش صلح از سوی عربستان می‌تواند به حفظ زیرساخت‌های این کشور کمک کند. او با متهم کردن ریاض به آغاز جنگ علیه یمن، اعلام کرد که حمله به فرودگاه صنعا در سال ۲۰۲۶ به نقض توافق آتش‌بس انجامیده و ادامه جنگ و محاصره نیز مانع دستیابی به راه‌حل سیاسی شده است.

وی در ادامه گفت انصارالله تصمیم گرفته است در واکنش به محاصره یمن، اقدامات متقابلی انجام دهد. البخیتی همچنین از تصمیم اعلام‌شده برای هدف قرار دادن فعالیت فرودگاه‌های عربستان سخن گفت و از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواست با هدف حفظ امنیت مسافران و کارکنان خود، از فرودگاه‌های این کشور استفاده نکنند.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
احتمالا واکنش سختی انجام دهد عربستان .
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