سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ورود ترویج خصوصی به تولید برنج استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از برگزاری جلسه کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج با حضور اعضای این کمیته و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و با بیان اینکه مزارع الگویی به عنوان بستری کلیدی برای انتقال دانش فنی به بهره‌برداران نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری تولید برنج دارند، گفت: جلسه کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج با هدف واکاوی داده‌های میدانی و هماهنگی جهت برگزاری رویداد‌های آتی در این مدیریت برگزار شد.

او با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی، افزود: در این جلسه، عملکرد مزارع الگویی برنج در فصل زراعی جاری مورد بررسی دقیق آماری قرار گرفت و شاخص‌های کیفی و کمی تولید مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

خلیلی ادامه داد: با توجه به ضرورت توسعه مکانیزاسیون و بهره‌گیری از ارقام پرمحصول و مقاوم، نتایج آماری حاصل از این مزارع نشان‌دهنده ارتقای سطح دانش فنی کشاورزان در پی اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر است که نویدبخش تحقق اهداف الگوی کشت در اراضی شالیزاری استان است.

او در پایان گفت: همچنین در این نشست، هماهنگی‌های نهایی برای برگزاری رویداد ترویجی در دستور کار قرار گرفت تا دستاورد‌های کسب‌شده در مزارع الگویی به‌صورت عملیاتی و در مقیاس وسیع‌تر به سایر کشاورزان استان معرفی گردد. حضور فعال بخش خصوصی در این فرآیند، موجب تسریع در زنجیره ارزش و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شالیزار‌های مازندران خواهد شد.