باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمیدصادق حمیدیان در آیین افتتاح شیراز اکسپو ۲۰۲۶ اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادی اقدامی ارزشمند و گامی بلند در مسیر معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی و صنعتی استان فارس است.

او با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و محدودیت‌های پیش‌روی تجارت آزاد ایران افزود: در شرایط پیچیده کنونی که تجارت آزاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، برگزاری نمایشگاهی با رویکرد صادرات‌محور، اقدامی جسورانه، ارزشمند و شایسته توجه است.

فارس؛ برخوردار از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و فرهنگی

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر جایگاه ویژه این استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی تصریح کرد: فارس از پیشینه‌ای درخشان در حوزه سرمایه انسانی و ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های میراث فرهنگی، کشاورزی، صنعت و سایر عرصه‌ها برخوردار است که می‌توان از آنها برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی بهره گرفت.

حمیدیان با اشاره به سهم فارس از مساحت و جمعیت کشور گفت: این استان حدود هفت درصد از مساحت و شش درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است؛ با این حال، از نظر ظرفیت‌های ادبی و میراث فرهنگی، برخوردار از جایگاهی برجسته است و به گفته وی، نزدیک به ۳۰ درصد از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و ادبی کشور را در خود جای داده است.

او خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواستار توجه متناسب با ظرفیت‌های این استان شد و بیان کرد: ضروری است سهم فارس از حمایت‌ها، اعتبارات و برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه، متناسب با ظرفیت‌ها و جایگاه فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های موجود و میزان بهره‌برداری از آنها ادامه داد: متأسفانه ارقام و سهم اختصاص‌یافته به این حوزه، فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت‌های واقعی فارس دارد. در حالی که می‌توان میراث فرهنگی و ظرفیت‌های ارزشمند این استان را به عاملی برای خلق ثروت، رونق اقتصادی و حضور مؤثر در عرصه جهانی تبدیل کرد.

ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری و معرفی بین‌المللی میراث فرهنگی فارس

حمیدیان با تأکید بر لزوم رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و صنایع مرتبط با آن گفت: انتظار می‌رود موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه محصولات فرهنگی و میراثی ایران در بازار‌های بین‌المللی برطرف شود تا زمینه حضور شایسته و مؤثر این ظرفیت‌ها در عرصه جهانی فراهم آید.

او همچنین آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در این مسیر را اعلام کرد و افزود: اتاق بازرگانی فارس به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی دارد برای هم‌افزایی با برگزارکنندگان این نمایشگاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه اقتصادی استان همکاری کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: توجه ویژه به ظرفیت‌های این استان، مطالبه بخش خصوصی و حقی است که باید متناسب با جایگاه و توانمندی‌های فارس مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از این فرصت‌ها فراهم شود.

قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶

حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش و اهتمام تمامی عوامل اجرایی و برگزارکنندگان این رویداد قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین نمایشگاهی حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران و مسئولان است که در این میان، استاندار فارس، معاون اقتصادی استاندار و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نقش و تلاش شایسته تقدیری داشته‌اند.

او همچنین از همراهی و حمایت سایر مدیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قدردانی کرد.

دومین نمایشگاه شیراز اکسپو و نخستین آرت اکسپو از روز یکشنبه آغاز به کار کرده و تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.