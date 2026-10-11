باشگاه خبرنگاران جوان- عباس رسول‌پور گفت: با توجه به جایگاه راهبردی محصول «به» در سبد تولیدات کشاورزی شهرستان کوثر و ظرفیت‌های بی‌بدیل باغداری در این منطقه، ستاد برگزاری مراسم شهرستان کوثر با هماهنگی و هم‌افزایی فرمانداری، شهرداری گیوی و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد تا هفتمین جشنواره ملی «به» را با شکوهی درخور برگزار کنیم.

او با اشاره به شعار محوری هفتمین دوره جشنواره «عطری به رنگ پاییز و بهار گیوی» افزود: این جشنواره روز جمعه (۲۴ مهر) از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این رویداد، فراتر از یک نمایشگاه ساده و معرفی میوه به به‌عنوان یک برند ملی و فرصتی برای رونق اقتصاد بومی است.

شهردار کوثر بیان کرد: ۶۰ غرفه پیش‌بینی شده است که با مشارکت هنرمندان و تولیدکنندگان از استان‌های مختلف برپا می‌شود و علاوه بر عرضه محصول‌های متنوع از فراورده‌های به و محصولات کشاورزی طبیعی، شاهد نمایش گوشه‌ای از فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های بومی ایران عزیز خواهیم بود که بستر بسیار مناسبی را برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این خطه فراهم می‌کند.

رسول پور با دعوت از عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به محصول‌های باغی باکیفیت برای شرکت در این جشن بزرگ، افزود: شهرداری با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمرانی و خدماتی در کنار سایر دستگاه‌ها برای میزبانی شایسته از مهمانان آمادگی کامل دارد و امیدواریم با برگزاری این جشنواره ملی، علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، گامی عملی در راستای شناساندن هویت کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی وابسته به این محصول ارزشمند برداریم.

منبع: ایرنا