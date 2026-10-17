۶ بنای شاخص از میان ۵۴کاروانسرای ثبت‌جهانی ایران ثابت می‌کنند جاده‌های تجاری ایران، موزه‌ای به پهنای یک سرزمین از معماری‌های نامکرر بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بایگانی میراث جهانی یونسکو، پرونده کاروانسرا‌های ایرانی با یک واقعیت مهندسی خیره‌کننده شناخته می‌شود؛ از میان ۲۰۰نقشه تاریخی که سال‌ها پیش برای ارزیابی این پرونده مقایسه شد، ۵۴کاروانسرای راه‌یافته به فهرست جهانی، حتی یک نقشه تکراری نداشتند.

این گواهی بین‌المللی، فرضیه قدیمی ساخت کاروانسرا‌ها براساس یک شابلون و الگوی یکنواخت را برای همیشه باطل کرد و پرده از نبوغ معمارانی برداشت که از دوران ساسانی تا واپسین دهه‌های قاجار، هر بار پاسخی نو به چالش‌های راه، اقلیم و امنیت دادند.

 مرور ۶ بنای منتخب از میان این جمع ۵۴ کاروانسرا، تماشای چکیده‌ای از همین تفاوت‌های بنیادین است؛ بنا‌هایی که ثابت می‌کنند جاده‌های تجاری ایران، موزه‌ای به پهنای یک سرزمین از معماری‌های نامکرر بوده‌اند.

معرفی هتل‌های هزارساله ایران

منبع: همشهری

برچسب ها: آثار باستانی ، آثار تاریخی ، گردشگری
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