رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد ۲۳ هزار و ۱۷۸ فقره تصادف موتورسیکلت‌سواران بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد ۲۳ هزار و ۱۷۸ فقره تصادف موتورسیکلت‌سواران بودیم.

 آماری که اگرچه در سایه ۱۷۸ فوتی، ۹ هزار و ۸۶ مجروح و ۱۳ هزار و ۹۱۴ خسارت مالی قرار گرفته، اما یک واقعیت تلخ را برجسته می‌کند: موتورسواران با وجود سهم ۴۸ درصدی از کل تصادفات فوتی پایتخت، همچنان بی‌توجه به مهم‌ترین سپر محافظ جان خود یعنی کلاه ایمنی هستند.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اعلام آمار تصادفات شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در پایتخت، از ثبت ۲۳ هزار و ۱۷۸ فقره تصادف موتورسیکلت‌سواران خبر داد که در جریان آن ۱۷۸ نفر جان خود را از دست دادند.

وی در ادامه افزود: در این بازه زمانی ۹ هزار و ۸۶ فقره تصادف جرحی و ۱۳ هزار و ۹۱۴ فقره تصادف خسارتی مربوط به موتورسیکلت‌سواران در تهران به ثبت رسیده است.

سردار موسوی‌پور با اشاره به اینکه موتورسیکلت‌سواران با ۱۷۸ فوتی و فراوانی ۴۸ درصدی رکوردار تصادفات فوتی پایتخت بودند، تصریح کرد: عامل اصلی فوت در این حوادث، ضربه به سر بوده که دلیل آن عدم استفاده از کلاه ایمنی است. همچنین موتورسواران با ۹ هزار و ۸۶ فقره تصادف جرحی و فراوانی ۵۷ درصد، رتبه اول تصادفات جرحی پایتخت و با ۱۳ هزار و ۹۱۴ فقره تصادف خسارتی و فراوانی ۱۸ درصد، سهم قابل توجهی در تصادفات خسارتی پایتخت داشته‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح علت این آمار و تصادفات موتورسواران گفت: موتورسیکلت برای بسیاری از شهروندان راهی سریع، کم‌هزینه و در دسترس برای عبور از خیابان‌های شلوغ و انجام کار‌های روزمره است و حتی در تأمین معاش برخی خانواده‌ها نقش مهمی دارد، اما در صورت رعایت نکردن اصول ایمنی، می‌تواند در چند ثانیه به عاملی برای وقوع حوادثی تلخ و جبران‌ناپذیر تبدیل شود.

وی افزود: موتور سواران به دلیل نداشتن هیچگونه حفاظی در برابر ضربه، بیش از سرنشینان خودرو در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. برخورد با خودرو، لغزش در مسیر، ترمز ناگهانی یا حتی یک خطای ساده در تغییر مسیر، ممکن است به صدمات شدید، معلولیت یا از دست رفتن جان بینجامد؛ پیامد‌هایی که گاه زندگی یک خانواده را برای همیشه تغییر می‌دهد.

سردار موسوی‌پور در ادامه به تخلفات شاخص موتورسواران اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی، ورود ممنوع، تغییر مسیر ناگهانی، حرکت در پیاده‌رو، عبور از چراغ قرمز، حرکات نمایشی و پوشش پلاک، همگی از تخلفات شایع موتورسیکلت‌سواران هستند.

وی در ادامه افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند، برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول به مدت یک هفته در پارکینگ توقیف و در صورت تکرار تخلف، به مدت یک ماه در پارکینگ نگهداری می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین با استناد به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته، خاطرنشان کرد: کلاه ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه جان انسان‌ها با هیچ هزینه‌ای قابل جبران نیست، افزود: یک کلاه ایمنی استاندارد می‌تواند در بسیاری از حوادث، تفاوت میان زندگی و مرگ را رقم بزند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بیشترین علت فوت موتورسواران، ضربه به سر است؛ ضربه‌ای که با یک کلاه ایمنی مناسب و بسته‌شده، به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

سردار موسوی پور در پایان خطاب به خانواده‌ها نیز هشدار داد: فرزندانتان را از سنین پایین با فرهنگ استفاده صحیح از موتورسیکلت و اهمیت کلاه ایمنی آشنا کنید؛ زیرا بسیاری از قربانیان این حوادث، جوانانی هستند که تصور می‌کردند حادثه هرگز برای آنها رخ نمی‌دهد.

پلیس راهور تهران بزرگ با تمام توان برای کاهش این آمار تلاش می‌کند، اما تحقق این هدف بدون همکاری شهروندان ممکن نیست.

برچسب ها: موتورسواران ، راهور
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