باشگاه خبرنگاران جوان - عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در مورد میزان گندم تولید شده در سال گذشته گفت: تولید ما بیش از ۱۴ و نیم میلیون تن بود و خرید ما تقریباً به ۸ و نیم میلیون تن رسید و از ۴۱۷ همت که مطالبات گندمکاران است ۳۸۷ همت پرداخت شده است و در حال حاضر، کشاورزان ۳۰ همت طلبکار هستند.

هاشمی ادامه داد: تقریباً از ۲۰ روز گذشته، کشت دیم در استان‌های شمال غرب و همچنین کشت آبی شروع شده است و کشاورزانی که بیشتر در استان‌های شمال غرب هستند طلبکارند. زیرا آخرین کشاورزانی هستند که محصول خود را برداشت می‌کنند و مشکلات دارند و روی وعده‌ها نمی‌توان حساب باز کرد. زیرا بدهی‌ها به کشاورزان هنوز به طور کامل تسویه نشده‌اند.



رییس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: بر اساس قانون، باید ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، پول گندمکاران پرداخت می‌شد، امّا تأخیرات چند ماهه عرف شده است و کشاورزان نیز، از این موضوع گلایه دارند.

هاشمی درمورد قیمت تضمینی گندم امسال بیان کرد: ۴- ۳ جلسه کمیسیون و یک جلسه شورا نیز، تشکیل شده است و قرار بود که در جلسه شورا، به نتیجه برسیم و قیمت را مشخص کنیم، امّا نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با تعیین قیمت، اعداد و ارقامی را بیان کردند که به هیچ عنوان قابل قبول نبود و دوباره به کمیسیون برگشت و متأسفانه در کمیسیون نیز، به نتیجه نرسیدیم. زیرا حداقل قیمت ما بر اساس برآورد ۳۲ استان و مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی که تعیین کننده این موضوع هستند برای میانگین گندم دیم و آبی، ۸۵ هزار تومان است، امّا آن‌ها قیمت ۶۲ هزار تومان را اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید رأی گیری شود و در این میان، نه ما و نه آن‌ها هیچ کدام قانع نشده‌ایم و عدد ۸۵ هزار تومان را بدون درنظر گرفتن قطعی برق، سوخت و زیان‌هایی که به کشاورزان وارد شده‌اند درنظر گرفته‌ایم و قرار است روز سه شنبه جلسه شورا تشکیل شود و در آن جا باید رأی‌گیری شود.

رییس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور درمورد پیش بینی میزان تولید گندم گفت: سال گذشته برای تولید گندم سال خوبی بود و ما بالاتر از ۱۴ و نیم میلیون تن تولید گندم داشتیم ولی ۸ و نیم میلیون تن گندم خریداری کردیم و دلیلش هم این بود که دولت نتوانست پولش را به موقع پرداخت کند و کشاورزان یا خودشان برداشتند و یا این که گندم را به دست دلالان دادند و یا کارخانه‌جات تولید خوراک دام و طیور به صورت نقدی با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کردند و در حال حاضر، با این میزان ۸ و نیم میلیون تن باید تا حدی واردات صورت بگیرد.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر، برای صنف و صنعت و خبازی حدود ۱۲ میلیون تن گندم لازم داریم و می‌توانستیم برای امسال، حداقل بیش از ۱۲ میلیون خرید داشته باشیم و حتی ۵۰۰ هزار تن هم صادر کرده که خود را در این حوزه در جهان مطرح کنیم. امّا تا مرحله تولید گندم کار‌ها به خوبی انجام می‌گیرند، امّا بعد از آن با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شویم و مشکل اصلی بعد از مرحله تولید است که سال هاست این موضوع برطرف نشده است.

رییس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: با حذف ارز ترجیحی، ما هیچ گونه یارانه‌ای به کشاورز نمی‌دهیم. زیرا در حال حاضر، کشاورزان بذر و کود و سم بدون کیفیت را به قیمت آزاد خریداری می‌کنند و درمورد تکنولوژی، با دلار آزاد کار می‌کنند و خدمات با دلار آزاد است، امّا سازمان و برنامه و بودجه اصرار بر این دارد که بهره‌وری اتفاق بیفتد و تا زمانی که الزامات آن فراهم نشود اگر همین بهره‌وری را حفظ کنیم کار مهمی انجام داده‌ایم.

هاشمی ادامه داد: تسهیلات کم‌بهره باید در اختیار کشاورزان قرار بگیرند تا بتوانند از تکنولوژی داخلی و خارجی استفاده کنند و انحصار‌ها و محدودیت‌ها باید برداشته شوند تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را به قیمت خوب به فروش برسانند و پول آن را به موقع دریافت کنند و برق آن‌ها نباید به مدت طولانی قطع شود و هر ساله، سهمیه سوخت ما ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بوده، امّا در حال حاضر، ۲ میلیارد لیتر شده است که با این شرایط نمی‌توان بهره‌وری انجام داد.

رییس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: درمورد صندوق بیمه محصولات کشاورزی خوب کار شده است و در این میان، سازمان شیلات در مقایسه با سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش تولید ماهی‌های صیدی داشته است و در زمینه گندم نیز، امسال به لطف خدا و بارش‌ها و تلاش‌های کشاورزان، افزایش تولید گندم داشتیم.