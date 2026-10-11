امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۹ میلیون تومان
نیم سکه ۱۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۹۸ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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