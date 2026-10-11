باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات احداث این کتابخانه در سال ۱۴۰۱ در خیابان فال‌اسیری منطقه ۱۱ شیراز آغاز شد. این پروژه با حمایت شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر احداث شده و طراحی، تجهیز و آماده‌سازی آن با اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس به انجام رسیده است.

کتابخانه عمومی فرشتگان میناب شیراز با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش دسترسی شهروندان به خدمات کتابخانه‌ای، از بخش‌های متنوعی برخوردار است. بخش کودک، بازی نوجوان، اتاق علم و خلاقیت، ساختکده، اتاق جلسات، نگارخانه، مخزن کتاب، بخش خردمندان، مرجع، نشریات و آرشیو نشریات، از جمله فضا‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

همچنین خدمات مبتنی بر وب، سالن‌های مطالعه عمومی بانوان و آقایان، اتاقک‌های مطالعه اختصاصی، بخش مهارت‌آموزی و نوآوری و فضای کار اشتراکی، از دیگر امکانات این کتابخانه به شمار می‌رود که امکان بهره‌مندی گروه‌های مختلف سنی از خدمات فرهنگی، آموزشی و مطالعاتی را فراهم می‌کند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور