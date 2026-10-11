مستند «ایران؛ بازی بزرگ» با مرور رویداد‌های مهم تاریخ معاصر ایران، نقش آمریکا و دیگر قدرت‌های خارجی در تحولات سیاسی کشور و شکل‌گیری تنش‌های تهران و واشنگتن را واکاوی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مستند با نگاهی به ریشه‌های تاریخی تنش میان ایران و غرب، از حمله اسکندر مقدونی به ایران تا کودتای سال ۱۹۵۳ علیه دولت محمد مصدق و رویداد‌های معاصر، تأثیر مداخلات خارجی بر تحولات سیاسی کشور را به تصویر می‌کشد.

«ایران؛ بازی بزرگ» با بازخوانی کودتای سال ۱۹۵۳ و نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در سرنگونی دولت مصدق و بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به قدرت، به انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ نیز اشاره می‌کند. این فیلم با ارائه روایتی متفاوت از تاریخ روابط ایران و غرب، نقش قدرت‌های جهانی در تحولات کشور و پیامد‌های رقابت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

بخش دیگری از این مستند به سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ و جان‌باختن ۱۷۶ سرنشین آن اختصاص دارد؛ رویدادی که در بستر تنش‌های ایران و آمریکا، زمینه‌ای برای طرح پرسش‌هایی درباره پیامد‌های انسانی بحران‌های سیاسی و نظامی فراهم می‌کند. فیلم همچنین بر ضرورت پرهیز از جنگ و توجه به درس‌های تاریخ برای جلوگیری از تکرار بحران‌های گذشته تأکید دارد.

از جمله چهره‌های حاضر در این مستند می‌توان به الیور استون، جفری ساکس، پپه اسکوبار، محمدجواد لاریجانی و سید محمد مرندی اشاره کرد.

مستند «ایران؛ بازی بزرگ» روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، برابر با ۱۱ اکتبر، در دو نوبت ساعت ۰۵:۳۰ و ۱۶:۳۰ به وقت گرینویچ از شبکه پرس‌تی‌وی پخش می‌شود.

منبع: پرس تی‌وی

برچسب ها: پرس تی وی ، ایران و آمریکا ، مستند
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