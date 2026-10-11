شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعطیلی برخی از مراکز درمانی در شهرستان کاشان استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلامت مهم‌ترین سرمایه هر فرد و جامعه است و دسترسی سریع و همیشگی به مراکز درمانی از جمله مواردی است که همیشه مورد توجه شهروندان است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از مراکز درمانی در شهرستان روز‌های پنجشنبه تعطیل است و این موضوع موجب نگرانی و سردرگمی بیماران شده است.

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با سلام و احترام درمانگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در مسکن مهر مهرپرور در شهرستان کاشان استان اصفهان به طور ناگهانی پنج شنبه‌ها را تعطیل کردند، و روز پنج شنبه که برای دندانپزشکی رفته بودیم دیدیم در درمانگاه بسته هست و بعد درمانگاه دیگر که یک کیلومتر پایین‌تر هم بود رفتیم، انجا هم بسته بود، مگر مراکز درمانی هم تعطیلی دارند؟ در صورتی که همیشه در تلویزیون می‌گویند که ساعت کاری واحد‌های خدمت رسان تغییر نمی‌کند. لطفا صدای مردم باشید.

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