باشگاه خبرنگاران جوان - مریم مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: در جلسات اخیر با مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف توسعه حمل‌ونقل ریلی با هدف رونق صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و رویکرد ما در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه شبکه ریلی برای تبدیل سفر‌های گذری به توقف‌های معنادار گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: استان که سال‌ها به عنوان «معبر» گردشگران در مسیر پایتخت به استان‌های غربی و شمالی کشور شناخته می‌شد اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ریلی و رایزنی با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در آستانه تغییر به یک «مقصد گردشگری» هدفمند بوده و در همین راستا، طرح راه‌اندازی قطار گردشگری قزوین - تهران با محوریت معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: قزوین به واسطه برخورداری از میراث فرهنگی غنی، ابنیه‌های تاریخی و ظرفیت‌های بکر طبیعی، نیازمند یک ابزار تسهیل‌گر برای دسترسی آسان گردشگران است و در همین راستا، «قطار گردشگری» به عنوان گزینه‌ای امن، راحت و جذاب برای اتصال پایتخت‌نشینان به دروازه بهشت ایران انتخاب شد تا خلا موجود در زنجیره ارزش گردشگری استان پُر شود.

مهدوی با اشاره به مراحل اجرایی و الزامات فنی این پروژه، خاطرنشان کرد: موضوع راه‌اندازی این قطار در مرحله نیازسنجی و امکان‌سنجی قرار دارد که با توجه به ضوابط شرکت راه‌آهن، برگزاری جلسات مشترک و مستمر با معاونت مسافری راه‌آهن کشور و بنگاه‌های گردشگری به عنوان بخش خصوصی و حامی مالی طرح ضروری است.

این مسئول ادامه داد: هدف از این نشست‌های تخصصی بررسی میزان دقیق عرضه و تقاضا، تعیین حداکثر ظرفیت قابل رزرو در ایام پیک (آخر هفته‌ها) و تامین حداقل‌های لازم برای شرکت راه‌آهن است تا پایداری و استمرار این قطار در طول زمان تضمین شود، البته به دنبال مدلی هستیم که هم برای اپراتور ریلی صرفه اقتصادی داشته باشد و هم برای گردشگر یک سفر مقرون به صرفه و باکیفیت به شمار آید.

به گفته وی، یکی از ویژگی‌های بارز این طرح، نگاه تخصصی به برنامه‌ریزی سفر است و برای نخستین مرتبه بسته‌های گردشگری برنامه‌ریزی‌شده تدوین شده تا گردشگر از لحظه ورود تا خروج به استان، سردرگم نباشد.

مهدوی یادآور شد: بسته یک روزه با حرکت از مبدا (تهران) در ساعات اولیه صبح (حوالی ساعت ۶) و زمان بازگشت در شامگاه (حوالی ساعت ۲۱) پیش بینی شده و ویژه گردشگرانی است که فرصت محدودی دارند، اما می‌خواهند بازدیدی جامع از بافت تاریخی شهر قزوین و برخی اماکن از جمله سعدالسطنه و سایر جاذبه‌ها داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: یک بسته ۲ روزه سفر نیز پیش‌بینی شده برای آن دسته از گردشگرانی که قصد اقامت و درک عمیق‌تر از فضای تاریخی استان را دارند، مسافران در این قالب صبح پنجشنبه وارد قزوین شده و پس از بهره‌مندی از خدمات اقامتی عصر جمعه به تهران بازمی‌گردند.

قطار گردشگری؛ موتور محرک برای رویداد‌های فصلی و جشنواره‌ها

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به پایداری این طرح در فصول مختلف سال اشاره کرد و افزود: راهبرد ما محدود به تقویم هفتگی نیست چرا که قزوین پایتخت جشنواره‌های کشاورزی نیز هست و ما قصد داریم قطار گردشگری را به «قطار رویداد» تبدیل کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به تقویم کشاورزی و فرهنگی استان، برنامه‌های اختصاصی برای حضور گردشگران در جشنواره‌های ملی نظیر جشنواره‌های انگور، پسته، گردو، زیتون و انار برنامه‌ریزی می‌شود، این حرکت نه تنها به رونق اقتصاد کشاورزی استان کمک می‌کند بلکه به معرفی بِرند‌های بومی قزوین در پایتخت نیز منجر خواهد شد.

مهدوی با تاکید بر ضرورت تبلیغات در مبدا (تهران) به عنوان کلیدی‌ترین راهبرد برای موفقیت این طرح بیان کرد: ما با انتخاب تهران به عنوان مبدا اصلی و زمان کمِ سفر تمرکز کرده‌ایم، با این اقدام قزوین دیگر نه فقط یک شهر در مسیر، بلکه یک مقصد اصلی و اولویت‌دار برای گردشگران تهرانی و مسافران ورودی به تهران خواهد بود و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی این ریل‌گذاری فرهنگی به زودی شاهد حرکت نخستین قطار گردشگری قزوین باشد.

منبع: ایرنا