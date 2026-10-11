شیراز مهد فرهنگ، تمدن، ادب و شعر ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین افتتاح دومین نمایشگاه «شیراز اکسپو» و نخستین نمایشگاه «آرت اکسپو» با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان فارس با تاکید بر بی‌پایان بودن تمدن ایران گفت: حاکمان کاخ سفید صلاحیت ورود به حوزه تمدنی ایران را ندارند و بهتر است در این زمینه خاموش باشند.

سیدرضا صالحی‌امیری افزود: این سرزمین، مهد فرهنگ، تمدن، ادب و شعر ایران است و ما مراتب قدرشناسی خود را به تمامی کسانی که برای برگزاری این رویداد در این نقطه تاریخی تلاش کرده‌اند، ابراز می‌داریم.

وی با بیان اینکه پیش از هر چیز باید در برابر ارواح طیبه شهدا سر تعظیم فرود آوریم، ادامه داد: اگر امروز من و شما و همه ایرانیان احساس امنیت، عزت و شرافت داریم، بلاشک مدیون خون شهدایی هستیم که جان خود را فدا کردند تا ملت ایران پایدار و با شرافت زیست کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: استان فارس در دوران جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و عرصه‌های جهاد سرافراز بوده و در برابر دشمنان مقاومت کم‌نظیری ایجاد کرد که موجب یاس دشمنان شد.

وی خاطرنشان کرد: از این منظر، ما درود می‌فرستیم به ارواح طیبه ۲۷۳ شهیدی که این دیار در جنگ اخیر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: در برابر دشمنان و حاکمان بی‌خرد کاخ سفید و حاکمان کودک‌کش تل‌آویو، قطعا از این پیچ سخت عبور خواهیم کرد و با همراهی مردم شیراز و همه شهرستان‌های استان فارس، جشن پیروزی خواهیم گرفت.

صالحی امیری افزود: ما به وعده الهی باور داریم که ملت ایران بر حق است و دشمنان ما در جبهه باطل قرار دارند و ان‌شاءالله آیندگان خواهند دید که این ملت با تکیه بر مقاومت، دشمنان را مایوس خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جایگاه ویژه این استان اظهار کرد: ما در دیار فارس هستیم، استانی که هفت درصد از مساحت و ۳۰ درصد میراث کشور را در خود جای داده است، اما باید تاکید کنم که فارس نه هفت درصد و نه ۷۰ درصد، بلکه جان ایران است و همه ایرانیان به این دیار عشق می‌ورزند؛ فارس یعنی تمدن، هویت، تاریخ، تبار و شناسنامه ایران، بنابراین فارس یک عدد نیست، بلکه کل ایران است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه در کارنامه فارس جای خالی برای هیچ فرصتی دیده نمی‌شود، ادامه داد: فارس تمام زیبایی‌های ایران را یک‌جا در خود جمع کرده است و حق داریم بگوییم که این استان، تصویر واقعی ایران زیبای ماست.

صالحی امیری تصریح کرد: این دیار قطب میراث، گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت، بازرگانی، صنعت و مهد مشاهیر بزرگ ایران‌زمین است، به گونه‌ای که هر کس سخن از شعر و شاعری به میان می‌آورد، باید گفت‌و‌گو را از این دیار آغاز کند و من پیش‌تر در یادواره حافظ نیز عرض کردم که اگر قرار بود روزی خورشید از این سرزمین بتابد، حتما از همین جغرافیا تابش می‌کرد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی این استان اشاره کرد و گفت: فارس قطب حرم اهل‌بیت (ع)، زیارت، کشاورزی، فناوری، برق، الکترونیک و دانش‌بنیان است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: طبق گزارش‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ۱۲ درصد تولیدات کشاورزی کشور و رتبه نخست محصولات باغی و رتبه‌های برتر گندم مربوط به این جغرافیاست، ضمن اینکه این استان قطب فرهنگ، هنر، خط، نقاشی، موسیقی و همچنین قطب پزشکی و گردشگری سلامت کشور به شمار می‌رود.

صالحی امیری خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین سرمایه فارس، نیروی انسانی کارآمد، مدیران لایق، جوانان خلاق و زنانی است که هر روز در این سرزمین، هنر و هنرمندی را به نمایش می‌گذارند و این سرمایه، بزرگ‌ترین دارایی ما در کشور و استان فارس است.

شیراز جایگاهی ممتاز در میراث فرهنگی و تمدنی ایران دارد

وی با بیان اینکه استان فارس جغرافیایی است که تمامی زیبایی‌های ایران را در خود جای داده است، این استان را تبلور انسجام ملی دانست و بر لزوم تمرکز بر تولید باکیفیت، صادرات و ارزآوری برای نجات اقتصاد کشور تاکید کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: فارس تصویر ایران زیبای ماست و هر آنچه که ایران زیبا در دل خود دارد، در این جغرافیا متمرکز شده است، بنابراین به مهمانان خارجی عرض می‌کنم اگر تصمیم دارید ایران را یک‌جا ببینید، فارس را نظاره کنید.

صالحی امیری افزود: ما باید باور داشته باشیم که اگر قرار است راه نجات اقتصاد کشور را دنبال کنیم، باید از تولید باکیفیت، تجاری‌سازی تولیدات، صادرات و تسهیل مسیر آن و ارزآوری سخن بگوییم، چراکه تضمین اقتصاد کشور در صادرات است.

او با اشاره به اختیارات واگذار شده دولت به استانداران، تصریح کرد: امروز استاندار دلسوز و فهیم فارس هم اختیارات رئیس‌جمهور و هم اختیارات وزرا را دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ابراز خرسندی از انسجام موجود در استان فارس اظهار کرد: نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی چهره‌های ملی و اثربخشی هستند که در متن حرکت می‌کنند و از حاشیه به دورند؛ از همین تریبون به مردم فارس بابت داشتن چنین نمایندگانی تبریک می‌گویم.

صالحی امیری در بخش دیگری از سخنان خود با واکنش به اظهارات اخیر حاکمان کاخ سفید پیرامون تمدن ایران، تاکید کرد: اگر قرار است از تمدن سخن بگویید، بهتر است خاموش باشید و ما ایرانیان سخن بگوییم.

صالحی‌امیری افزود: درختان چنار باغ موزه سعدآباد بیش از ۳۰۰ سال عمر دارند که طول عمرشان بیشتر از طول عمر حاکمیت آمریکاست؛ ما از جغرافیایی صحبت می‌کنیم که ادوار تمدنی هخامنشی، ساسانی، صفوی و قاجار را در دل دارد لذا حاکمان کاخ سفید صلاحیت ورود به این حوزه تمدنی را ندارید.

وی با تاکید بر اینکه در جنگ تمدنی که رسما از یونان کلید خورده است حتما پیروز خواهیم شد، تصریح کرد: در هر نقطه از ایران نشانی از درخشش تمدن ایرانی وجود دارد و تمدن ایران بی‌پایان است و همه ایران در هر نقطه و جغرافیا یک درخشش و نشانه از تمدن داردغ فقط در فیروزآباد این استان ۱۱۹ اثر ثبت ملی داریم، دشمن به دنیا اعلام کند آمدنش کجاست.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، لازمه عبور از پیچ‌های سخت کشور را انسجام دانست و خاطرنشان کرد: انسجام یعنی همه برای تعالی ایران در کنار هم قرار بگیرند، چراکه هر کسی در طبل شکاف می‌کوبد، آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کند و فارس امروز به نماد این انسجام تبدیل شده است.

حاکمان کاخ‌سفید بدانند که فرهنگ و تمدن ایران دست‌نیافتنی است

صالحی امیری با اشاره به پایداری ملت ایران در برابر دشواری‌ها، تصریح کرد: دشمنان در باتلاق اقدامات خصمانه خود گرفتار شده‌اند و راه به جایی نخواهند برد.

وی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: دشمنان ملت ایران می‌توانند به جسم ایران زخم وارد کنند، اما هرگز قادر نخواهند بود به ساحت فرهنگ و تمدن این سرزمین نزدیک شوند؛ این واقعیتی است که حاکمان بی‌خرد کاخ سفید باید از آن درس عبرت بگیرند، چراکه در نبرد میان اراده ملت ایران و زیاده‌خواهی دشمنان، پیروز نهایی مردم ایران هستند و شکست قطعی در انتظار متجاوزان خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: بازگشت غرورآفرین به ارزش‌ها و تکرار حماسه‌آفرینی‌ها، تصویر زیبایی از مقاومت را به نمایش گذاشت و نشان داد که ایران اسلامی همچنان در برابر فشار‌های خارجی استوار است.

صالحی‌امیری در ادامه با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد‌های اقتصادی در شیراز اظهار کرد: همه مدیران استان برای به ثمر نشستن این رویداد تلاش کردند و شایسته است از زحمات تمامی دست‌اندرکاران، از جمله مسئولان وزارت صمت و دیگر نهاد‌های مرتبط که برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های اقتصاد ایران در شیراز همت گماردند، صمیمانه قدردانی شود.

وی با اشاره به حضور میهمانان خارجی در شرایط کنونی کشور، تاکید کرد: ما قدردان تمامی میهمانان خارجی هستیم که با وجود دشواری‌ها، به کشور ما سفر کردند؛ ما همواره یاد و خاطره کشور‌ها و همسایگان خود در حوزه خلیج‌فارس، خاورمیانه، قفقاز و سایر مناطق را که در شرایط سخت در کنار ملت ایران ایستادند، گرامی خواهیم داشت و البته همراهی و همدلی عده‌ای دیگر با دشمنان ملت ایران را نیز هرگز از یاد نخواهیم برد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابراز امیدواری کرد که این رویداد منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های ثمربخشی برای توسعه همکاری‌ها شود.