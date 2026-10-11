سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها برای تکمیل الزامات فنی و نظارتی لازم، به سامانه ناظر بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت متصل شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها،این سامانه برای ثبت و پایش معاملات طلای آنلاین و بررسی تناسب تعهدات پلتفرم‌ها با موجودی فیزیکی طلا در خزانه راه‌اندازی شده است.

 با این اتصال، معاملات بر خط طلا در چارچوب سازوکار نظارتی بانک مرکزی ثبت و پایش می‌شود و سامانه ناظر میزان طلای ثبت‌شده در حساب کاربران را با موجودی واقعی خزانه تطبیق می‌دهد و اگر تعهدات پلتفرم از موجودی آن فراتر برود، معامله ثبت نخواهد شد.

بر این اساس برای کاربر، این یعنی هر گرم طلایی که در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها انجام می‌شود، پشتوانه‌ای واقعی و قابل راستی‌آزمایی دارد.

سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صمت در قالب سند باکس راه اندازی شد تا بر فروش طلای آنلاین نظارت صورت گیرد.

 بر پایه دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران و در قالب چارچوب تازه‌ی تنظیم بازار طلای آنلاین این سامانه اکنون به سامانه ناظر بانک مرکزی نیز متصل شد.

 

 

 

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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