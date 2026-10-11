سازمان اطلاعات کره جنوبی گزارش محدود شدن همکاری اطلاعاتی آمریکا به موضوع موشک‌های کره شمالی را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان اطلاعات کره جنوبی روز یکشنبه گزارش یک رسانه داخلی را که مدعی شده بود آمریکا تبادل اطلاعات با سئول درباره کره شمالی را به اطلاعات مرتبط با موشک‌ها محدود کرده است، کاملاً نادرست خواند و رد کرد.

این تکذیب سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی در شرایطی مطرح می‌شود که پس از افشای وجود یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در کره شمالی، نگرانی‌هایی درباره بروز اختلاف در همکاری‌های اطلاعاتی میان سئول و واشنگتن افزایش یافته است.

در ماه مارس، چونگ دونگ‌یونگ، وزیر اتحاد کره جنوبی، در جریان جلسه‌ای پارلمانی به منطقه کوسونگ در کره شمالی به‌عنوان یکی از محل‌های استقرار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها، این افشاگری باعث شد واشنگتن دسترسی سئول به بخشی از اطلاعات مربوط به کره شمالی را محدود کند.

سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی روز پنجشنبه تأیید کرد که در نشست سه‌جانبه ماه ژوئن میان آمریکا، کره جنوبی و ژاپن درباره تهدید‌های سایبری کره شمالی حضور نداشته است.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد سئول استاندارد‌های همکاری در چارچوب اتحاد چند دهه‌ای دو کشور را «رعایت کند».

با این حال، سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی روز یکشنبه تأکید کرد که سئول و واشنگتن همچنان در حوزه‌های مختلف به تبادل اطلاعات ادامه می‌دهند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بار دیگر تصریح می‌کنیم که به‌جز برخی اطلاعاتی که به محدودیت‌های تبادل اطلاعات منجر شده و دولت ما پیش‌تر به آن اذعان کرده است، کره جنوبی و آمریکا به‌طور فعال در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها همکاری می‌کنند؛ از جمله موشک‌های کره شمالی، توانمندی‌های نظامی متعارف و تحولات این کشور، همچنین روابط بین‌الملل، امنیت سایبری و ضدجاسوسی.»

این نهاد اطلاعاتی همچنین ادعای گزارش مذکور مبنی بر کاهش حجم کلی اطلاعاتی را که واشنگتن در اختیار سئول قرار می‌دهد، رد کرد.

در بیانیه این سازمان آمده است: «با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده در برخی حوزه‌های تبادل اطلاعات که پیش‌تر به آنها اشاره شد، حجم کلی اطلاعات ارائه‌شده از سوی آمریکا کاهش نیافته است.»

این سازمان در ادامه تأکید کرد: «تبادل اطلاعات میان کره جنوبی و آمریکا همچنان در بسیاری از حوزه‌ها متقابل و سودمند برای هر دو طرف است.»

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی و کره جنوبی ، تسلیحات هسته ای
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