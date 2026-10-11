باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح روز یکشنبه در همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، به‌ویژه ۱۶۸ نوگل پرپرشده مدرسه شجره طیبه میناب گفت: این جنایت تا ابد بر پیشانی آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و از نگاه‌ها، قلب‌ها و ذهن‌ها پاک نخواهد شد. شهادت مظلومانه این کودکان، علاوه بر رسوایی عاملان این جنایت در دنیا، عذاب الهی را نیز در قیامت برای آنان به دنبال خواهد داشت.

حمله به تأسیسات هسته‌ای و صنعتی ایران، مصداق جنایت جنگی است

وی اظهار کرد: آنها هرگز نمی‌توانند از رسوایی جنایت‌هایی که مرتکب شده‌اند رهایی یابند و تا ابد گرفتار آن خواهند بود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رزمندگان غیور ایران در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، افزود: تفاوت ما با دشمن این است که نظامیان ما بر اساس تعالیم دین مبین اسلام عمل می‌کنند.

اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره ملت ایران گفت: آنها ملت ایران را به تروریسم متهم می‌کنند، در حالی که خودشان تروریسم را ترویج می‌کنند و اقدامات تروریستی انجام می‌دهند. امروز دنیا در حال مشاهده حقیقت است و صدای ماندگار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان تریبون حقیقت، این واقعیت‌ها را منعکس می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از رویکرد کشور‌های غربی در قبال برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: در موضوع هسته‌ای، دروغ‌پردازی و روایت‌سازی صورت می‌گیرد و سازمان‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد به سخره گرفته می‌شوند. دخالت آمریکا در امور کشور‌ها و نقض حاکمیت آنها و همچنین استاندارد‌های دوگانه در سازمان‌های بین‌المللی، امروز برای همگان آشکار شده است.

فناوری هسته‌ای برای جامعه بشری و محیط زیست نجات‌بخش است

وی با تأکید بر اینکه فناوری هسته‌ای، فناوری حیات‌بخش و سازگار با محیط زیست است، اظهار کرد: این فناوری از سلامت انسان‌ها پشتیبانی می‌کند و برای جامعه بشری و محیط زیست نجات‌بخش است. چرا باید جمهوری اسلامی ایران از یک فناوری پیشرفته که موتور پیشران علم و فناوری است، محروم باشد؟ چه حقی به آنها اجازه می‌دهد چنین دخالتی کنند و بگویند ایران نباید فناوری هسته‌ای داشته باشد؟

اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا در سند امنیت ملی و سند راهبردی دفاع ملی این کشور، در همان صفحات آغازین، توسعه فناوری‌های هسته‌ای و هوش مصنوعی را در اولویت قرار می‌دهد، اما هم‌زمان برای جمهوری اسلامی ایران محدودیت ایجاد می‌کند. آیا در نظام بین‌الملل می‌توان چنین تناقضی را پذیرفت که کشور‌ها به‌صورت گزینشی رفتار کنند؟

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران گفت: در حملات اخیر، علاوه بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که حمله به آنها می‌توانست آثار و تبعات گسترده‌ای داشته باشد، به پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و مراکز پرتودهی نیز حمله مستقیم شد؛ مراکزی که سازمان انرژی اتمی برای تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم به آنها خدمات ارائه می‌دهد.

حمله به مراکز پرتودهی جز جنایت جنگی عنوان دیگری ندارد

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به حمله به سامانه پرتودهی افزود: در این سامانه ۱۷ چشمه رادیواکتیو وجود داشته است. همچنین در شرکت‌های پتروشیمی ۱۱۷ چشمه رادیواکتیو به کار گرفته شده بود. بسیاری از صنایع پیشرفته و بزرگ کشور که دارای فرایند‌های ایمنی و اندازه‌گیری هستند، از ابزار‌های دقیق مبتنی بر فناوری هسته‌ای استفاده می‌کنند. در کارخانه‌های فولاد نیز ۱۴۶ بسته چشمه هسته‌ای وجود داشته است. در دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز سامانه‌های تحقیقاتی و مراکز علمی فعال هستند. حمله به این مراکز و هدف قرار دادن نقاط حساس، جز جنایت جنگی عنوان دیگری ندارد.

اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی مهاجمان به پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی این اقدامات گفت: این حملات نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه از انسانیت فاصله گرفته‌اند و نسبت به جان انسان‌ها بی‌توجه هستند.

وی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره استفاده از سلاح‌های تاکتیکی و حتی سلاح هسته‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: مقامات مختلف به‌طور مرتب درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با سلاح‌های تاکتیکی یا حتی سلاح هسته‌ای صحبت می‌کنند و جالب است که از تریبون سازمان ملل متحد نیز برای بیان چنین مواضعی استفاده می‌شود. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور کشوری سخنرانی می‌کند که از نابودی تمدن ایران سخن می‌گوید. مردم ایران چه گناهی مرتکب شده‌اند؟

رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر پیشینه علمی و تمدنی ایران گفت: مردم ایران در طول تاریخ پیشتاز و پیشرو بوده‌اند و فناوری از ایران به سایر کشور‌ها انتقال یافته است. این افتخار متعلق به مردم ایران است. فناوری هسته‌ای نیز حاصل تفکر، تلاش شبانه‌روزی و تحقیقات محققان سازمان انرژی اتمی و جوانان برومندی است که عاشقانه کار کرده‌اند و به این فناوری دست یافته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت اظهار کرد: این فناوری امروز تغییرات عمیقی در زندگی مردم ایجاد کرده است. در حوزه سلامت، اگر فناوری هسته‌ای نداشته باشیم، شمار زیادی از بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، با محدودیت در تشخیص مواجه می‌شوند. این فناوری در بخش‌های تشخیصی و درمانی به بیماران خدمات ارائه می‌دهد. چگونه می‌توان از کشوری که خود این فناوری را ایجاد کرده و به دست آورده است، خواست آن را کنار بگذارد، صرفاً به این دلیل که یک قدرت زورگو چنین چیزی می‌خواهد؟

اسلامی با اشاره به برنامه‌های آمریکا برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای خود گفت: آنها درباره افزایش تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای خود توافق و برنامه‌ریزی کرده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا نیز در سال ۲۰۲۵ دستور داده است ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور چهار برابر شود. چگونه است کشوری که بیشترین فشار‌ها و محدودیت‌ها را علیه ایران اعمال کرده، خود توسعه صنعت هسته‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد، اما ایران را از برخورداری از این فناوری منع می‌کند؟

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های هسته‌ای ایران با کشور‌های غربی پیش از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب، ایران در تأمین مالی در طرح‌های هسته‌ای مشارکت داشت تا بتواند از این فناوری بهره‌مند شود. همین کنسرسیومی که اکنون پیشنهاد می‌کنند، حدود ۵۰ تا ۵۳ سال پیش با پول ایران ایجاد شد، اما بعد از آن ایران را محکوم کردند. در فرانسه نیز حدود ۷۶ درصد برق از انرژی هسته‌ای تولید می‌شود، اما پس از انقلاب اسلامی، سال‌ها با تحریم، ایجاد مزاحمت، تخریب، ترور و در نهایت جنگ با صنعت هسته‌ای ایران مقابله کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به آثار زیست‌محیطی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: همین یک نیروگاه هزار مگاواتی که در اختیار داریم، تا امروز از انتشار حدود ۹۰ میلیون تن کربن در جو جلوگیری کرده است. هر نیروگاه اتمی هزار مگاواتی نیز با جایگزینی سوخت فسیلی، از انتشار سالانه حدود ۸ میلیون تن کربن جلوگیری می‌کند. نیروگاه اتمی بوشهر از نظر ایمنی و بهره‌وری، بر اساس ارزیابی انجمن جهانی بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای (وانو)، جزو ۱۰ نیروگاه برتر دنیاست. این نیروگاه از نظر آلایندگی، عملکردی با آلایندگی صفر دارد و از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است. چنین کیفیت و دستاوردی نباید متوقف شود و باید حتماً تکرار شود. ما نیز با قدرت و به یاری خداوند، اجرای طرح ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را ادامه می‌دهیم.

حتی در دوران جنگ نیز پروژه‌های ساخت‌وساز ما تعطیل نشدند و تعطیل نخواهند شد

اسلامی تصریح کرد: با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهیم. حتی در دوران جنگ نیز پروژه‌های ساخت‌وساز ما تعطیل نشدند و تعطیل نخواهند شد.

وی با اشاره به دیگر کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در حفاظت از محیط زیست گفت: یکی از خدمات این فناوری، کمک به سلامت مردم و محیط زیست از طریق پاک‌سازی خاک و آب آلوده است. فناوری هسته‌ای در این زمینه نیز می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. کشور‌های توسعه‌یافته از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند و ما نیز باید ظرفیت‌های خود را در این حوزه گسترش دهیم.

منبع: ایسنا