باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین ملی آغاز سال زراعی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ عملکرد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در حوزه افزایش بهره‌وری وری بخش کشاورزی، حفظ و پایداری تولید و تامین امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفت و این سازمان با کسب رتبه نخست کشور در این زمینه موفقیتی ارزشمند را در سطح ملی به نام آذربایجان شرقی ثبت کرد.

در این آیین شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به پاس تلاش‌های صورت گرفته در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، حفظ و پایداری تولید و تامین امنیت غذایی لوح تقدیر و تندیس اهدایی غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی را دریافت کرد و به عنوان مدیر برتر بخش کشاورزی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در تقدیرنامه اهدایی به شهرام شفیعی کشاورزی را بستری برای تولید، اشتغال و حفظ امنیت غذایی و نمادی از همگرایی خرد و تلاش مجاهدانه در مسیر آبادانی و بالندگی ایران توصیف کرده است.

در متن این تقدیرنامه آمده است: کشاورزی نه تنها بستری برای تولید، اشتغال و حفظ امنیت غذایی که نمادی از همگرایی خرد و تلاش مجاهدانه در مسیر آبادانی و بالندگی میهن عزیزمان ایران است. آغاز سال زراعی تجدید عهدی است برای تداوم این مسیر حیاتی و بهره‌وری از دانش و تجربه در کنار همت کشاورزان و متخصصان این سرزمین کهن.

بدین وسیله مراتب تقدیر خود را بابت تلاش‌های ارزشمندتان در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، حفظ و پایداری تولید، تامین امنیت غذایی ابراز نموده برایتان از درگاه خداوند متعال سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت می‌نمایم.

در بخش دیگری از این آیین از صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز به عنوان معاون بهبود تولیدات گیاهی برتر در سطح کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی