باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۹ مهر شاخص کل بورس با کاهش ۲۲ هزار و ۵۹۷ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۴۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، فملی و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۷ هزار و ۲۹۷ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فملی، فولاد و تابان بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت، فولاد بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.