باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای دستور مقام عالی استان، وضعیت زیرساخت‌ها و مسیرهای تردد در پس‌کرانه گمرک بازرگان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی بررسی شد و دستگاه‌های مسئول موظف شدند نواقص محور جدید پس‌کرانه را برطرف و علائم هشداردهنده و الزامات ایمنی آن را تکمیل کنند تا مسیر پس از تأمین شرایط لازم وارد چرخه ترافیک شود.

همچنین برای تسهیل تردد مرزنشینان و کاهش ازدحام در گمرک بازرگان، تصمیم نهایی درباره جداسازی مسیر عبور مشمولان رویه مرزنشینی از مسافران عادی اتخاذ شد.

در بازدید از محل پایش و کنترل سوخت ناوگان تجاری نیز انتقال مرکز به محل جدید در جوار جایگاه سوخت و ساماندهی خدمات به کامیونداران مورد توافق قرار گرفت. هدایت ناوگان بین‌المللی به جاده لجستیک، ساماندهی ترافیک ورودی گمرک، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در نشست کارگروه ویژه مرزهای استان بررسی شد.

در پایان، دستور آغاز نوبت‌دهی عمومی ناوگان تجاری و خروج این فرایند از انحصار یک شرکت خاص صادر شد؛ اقدامی با هدف ارتقای خدمات مرزی و تسهیل تجارت بین‌المللی در بازرگان انجام می شود.

منبع:استانداری