پیکر مطهر ر شهید عباس آقایی، از شهدای مدافعان امنیت بر روی دستان مردم شهید پرور قم تشییع و در گلزار شهدی قم خاکسپای شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم تشییع پیکر مطهر شهید عباس آقایی از شهدای مدافع امنیت امروز از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع)،به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)  برگزار شد.

پیکر مطهر این شهید والا مقام و پس از طواف گرداگرد مضجع شریف و نورانی کریمه اهل بیت(س) و اقامه نماز بر پیکر مطهر  به امامت آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی برای تدفین به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) انتقال یافت.

شهید عباس آقایی، از نیرو‌های انتظامی استان قم، در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ حین انجام وظیفه در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، مورد حملات تروریستی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برچسب ها: مراسم تشییع ، مدافعان امنیت
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