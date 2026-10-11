رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، همزمان با روز ملی روستا و عشایر، از اجرای ۵۷۹ سازه ترویجی و اعطای تسهیلات مالی گسترده جهت توسعه زیرساخت‌های تولیدی در مناطق روستایی و عشایری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسداله تیموری یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تبیین برنامه‌های راهبردی این سازمان در توسعه مناطق روستایی، گفت: با تکیه بر شعار «ریشه‌های پایدار، ایران ماندگار»، اولویت ما تقویت زنجیره تأمین و خودکفایی در مناطق عشایری است که احداث نخستین کارخانه خوراک دام توسط تعاونی «یاوران جنگل» در شهرستان سوادکوه، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود.

او افزود: در حوزه زیرساخت‌های عشایری، اقدامات مؤثری نظیر تأمین ۷۰۹ هزار لیتر ظرفیت ذخیره آب، احداث ۴۳۶ آبشخور و توزیع ۳۳۲ دستگاه مولد قابل‌حمل خورشیدی جهت بهبود شرایط تولید انجام شده است.

تیموری یانسری با اشاره به حمایت‌های مالی در بخش‌های مختلف، گفت: در این راستا، ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تبصره ۱۸ سرمایه در گردش به ۱۱۱ نفر و ۳۵۰ هزار میلیون ریال نیز به یک هزار و ۲۸ نفر از بهره‌برداران پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این استان در ایجاد ۵۴ مزرعه الگویی برنج به رتبه نخست کشور دست یافته، افزود: در بخش ترویج و آموزش، ۵۷۹ سازه ترویجی در یک هزار روستای استان اجرا شده است.

او با اشاره به گسترش آموزش‌های فنی، گفت: ۲۰۱ هزار و ۸۹۶ نفرروز آموزش گروهی، ۶۸۰ هزار و ۹۵۹ نفرروز آموزش انفرادی و ۱۰۳ هزار و ۵۳ نفرروز آموزش مهارتی در ۱۱ زیربخش کشاورزی به ثبت رسیده است.

تیموری یانسری افزود:همچنین با تمرکز ویژه بر توانمندسازی زنان روستایی، ۱۹ هزار و ۶۲۷ نفرروز آموزش تخصصی ارائه شد و ۱۰۲ واحد آموزشی در کنار ۲۳ نمایشگاه توانمندی‌ها برپا گردید که در نهایت منجر به ثبت یک هزار و ۸۵ تسهیلگر زن در سامانه مدیریت داده‌های کشاورزی شد.

او در پایان با اشاره به تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری، گفت: حضور ۱۱۳۶ محقق معین در برنامه‌های آموزشی روستاها، تجهیز مراکز جهاد کشاورزی با اعتبار ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و تولید و انتشار بیش از ۷۰۰ عنوان رسانه آموزشی تخصصی، مسیر انتقال دانش نوین به تمامی نقاط استان را هموار کرده است.

برچسب ها: مناطق روستایی و عشایر ، روز ملی روستا
خبرهای مرتبط
اختصاص ۲ میلیون تن کنسانتره دامی برای روستا‌ها و عشایر کشور
اختصاص ۱۳ همت در راستای بدهی دولت به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان + فیلم
هوشمندسازی توزیع آرد خام روستایی و عشایری در مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صیانت از اراضی کشاورزی در آمل؛ ۵ هزار مترمربع تغییر کاربری غیر‌مجاز قلع و قمع شد
پایان بارندگی در مازندران؛ هوا تا پایان هفته پایدار است
شناسایی کانون‌های بیماری هاری در مازندران
دستگیری سرکرده باند سارقان سیم‌های هوایی در جویبار
ورود ترویج خصوصی به تولید برنج مازندران
آغاز سرشماری عمومی کشور از اواخر مهر
جهش در توانمندسازی روستائیان مازندران با بهره‌برداری از ۵۷۹ سازه ترویجی و تسهیلات نوین
آخرین اخبار
جهش در توانمندسازی روستائیان مازندران با بهره‌برداری از ۵۷۹ سازه ترویجی و تسهیلات نوین
آغاز سرشماری عمومی کشور از اواخر مهر
ورود ترویج خصوصی به تولید برنج مازندران
دستگیری سرکرده باند سارقان سیم‌های هوایی در جویبار
شناسایی کانون‌های بیماری هاری در مازندران
پایان بارندگی در مازندران؛ هوا تا پایان هفته پایدار است
صیانت از اراضی کشاورزی در آمل؛ ۵ هزار مترمربع تغییر کاربری غیر‌مجاز قلع و قمع شد
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
خبر خوب برای جاماندگان سهام عدالت؛ واریز سود سنواتی آغاز شد
قهرمانی مازندران در مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان + فیلم