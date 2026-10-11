باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تبیین برنامه‌های راهبردی این سازمان در توسعه مناطق روستایی، گفت: با تکیه بر شعار «ریشه‌های پایدار، ایران ماندگار»، اولویت ما تقویت زنجیره تأمین و خودکفایی در مناطق عشایری است که احداث نخستین کارخانه خوراک دام توسط تعاونی «یاوران جنگل» در شهرستان سوادکوه، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود.

او افزود: در حوزه زیرساخت‌های عشایری، اقدامات مؤثری نظیر تأمین ۷۰۹ هزار لیتر ظرفیت ذخیره آب، احداث ۴۳۶ آبشخور و توزیع ۳۳۲ دستگاه مولد قابل‌حمل خورشیدی جهت بهبود شرایط تولید انجام شده است.

تیموری یانسری با اشاره به حمایت‌های مالی در بخش‌های مختلف، گفت: در این راستا، ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تبصره ۱۸ سرمایه در گردش به ۱۱۱ نفر و ۳۵۰ هزار میلیون ریال نیز به یک هزار و ۲۸ نفر از بهره‌برداران پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این استان در ایجاد ۵۴ مزرعه الگویی برنج به رتبه نخست کشور دست یافته، افزود: در بخش ترویج و آموزش، ۵۷۹ سازه ترویجی در یک هزار روستای استان اجرا شده است.

او با اشاره به گسترش آموزش‌های فنی، گفت: ۲۰۱ هزار و ۸۹۶ نفرروز آموزش گروهی، ۶۸۰ هزار و ۹۵۹ نفرروز آموزش انفرادی و ۱۰۳ هزار و ۵۳ نفرروز آموزش مهارتی در ۱۱ زیربخش کشاورزی به ثبت رسیده است.

تیموری یانسری افزود:همچنین با تمرکز ویژه بر توانمندسازی زنان روستایی، ۱۹ هزار و ۶۲۷ نفرروز آموزش تخصصی ارائه شد و ۱۰۲ واحد آموزشی در کنار ۲۳ نمایشگاه توانمندی‌ها برپا گردید که در نهایت منجر به ثبت یک هزار و ۸۵ تسهیلگر زن در سامانه مدیریت داده‌های کشاورزی شد.

او در پایان با اشاره به تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری، گفت: حضور ۱۱۳۶ محقق معین در برنامه‌های آموزشی روستاها، تجهیز مراکز جهاد کشاورزی با اعتبار ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و تولید و انتشار بیش از ۷۰۰ عنوان رسانه آموزشی تخصصی، مسیر انتقال دانش نوین به تمامی نقاط استان را هموار کرده است.