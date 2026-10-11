باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ بالغ بر ۴۷۷ هزار و ۶۰۷ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۶۰.۳ همت دریافت کرده‌اند.

همچنین در این بازه زمانی بالغ بر ۳۲۶ هزار و ۶۱۳ نفر از متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری را به مبلغ ۳۰.۵ همت دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پیش از این، مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بر اساس این ابلاغیه در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.

منبع: بانک مرکزی