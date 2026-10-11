از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار و ۲۲۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ بالغ بر ۴۷۷ هزار و ۶۰۷ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۶۰.۳ همت دریافت کرده‌اند.

همچنین در این بازه زمانی بالغ بر ۳۲۶ هزار و ۶۱۳ نفر از متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری را به مبلغ ۳۰.۵ همت دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پیش از این، مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بر اساس این ابلاغیه در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.

منبع: بانک مرکزی 

برچسب ها: وام ازدواج ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
فقط فقط دروغ پردازی از سوی دولت ناکارآمد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
خواهش این مورد ضامن حل کنید بدون ضامن وام بدید
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
به من وام رو دادن اما 6 ماه تنفس رو حذف کردن و قسط اول رو هم تو حسابم بلوکه کردن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
مجتبی ملکی
۱۵:۱۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
با سلام
چرا بزرگوار دروغ میگید من 2 سال وام 44 تومنی فرزند اوری رو هنوز بهم ندادن و هربار یک دلیل
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۵
برای خودت بچه آوردی از روز اول وام فرزند آوری اشتباه بود
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