باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - رحیمی، بازرس کل قضایی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صداوسیمای استان گفت: امروز ۱۹ مهر، سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؛ حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از جمله مأموریت‌های ماست و در واقع، چشمان بینای دستگاه‌های اجرایی و اداری هستیم.

او افزود: برنامه بازرسی‌های هر سال در سه ماهه پایانی سال قبل تعیین می‌شود و در کنار آن، بازرسی‌های موردی نیز داریم؛ همچنین حسب دستور مقامات، ورود به اتفاقات خاص تحت‌عنوان بازرسی فوق‌العاده انجام می‌شود؛ به‌طور مثال ریزش معدن طبس در گذشته یا بازرسی مطابق شرایط جنگی، شامل بازرسی فوق‌العاده شده است.

رحیمی بیان کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال ۵ بازرسی کلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و بهداشت عمومی انجام شده است. پارسال نیز ۳۲ بازرسی برنامه‌ای مشخص همگام و همسو با کشور، ۱۰۷ بازرسی موردی، ۷ گزارش مکتوب هشداری به مدیران استان و ۲۴۱ مورد بازرسی سرزده و میدانی داشتیم.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی ادامه داد: در شش ماهه ابتدایی امسال نیز ۱۵ بازرسی برنامه‌ای، ۳۶ بازرسی موردی، ۵ مورد بازرسی فوق‌العاده زمان جنگ و ۷۳ مورد گزارش هشداری به مدیران داشتیم و از این رهگذر توانستیم اطمینان نسبی از جریانِ اصلاحی حاصل کنیم.

او عنوان کرد: سامانه هوشمند مردمی ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس ۱۳۶.ir امکان ثبت شکایت را دارد؛ همچنین این سامانه امکان تماس تلفنی نیز دارد. پارسال ۲۴۱۱ فقره و در شش ماهه امسال ۸۶۸ فقره گزارش فساد و شکایت از طریق این سامانه دریافت کردیم که به ۹۸ تا ۱۰۰ درصد این گزارش‌ها رسیدگی شده است.

رحیمی تصریح کرد: پارسال ۷ نفر از مدیران شامل ۲ مدیرکل، ۴ رئیس شعبه و ۱ کارمند که تخلف آنها محرز شد، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که مجازات آنها شامل حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، کسر حقوق و توبیخ بود؛ همچنین ۳۵ نفر نیز به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.