باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا اسحاقی در مراسم تشییع پیکر شهیده نصرت افتخاری در زاهدان، با قدردانی از حضور مردم، علما، مسئولان و فرماندهان انتظامی در این مراسم اظهار کرد: شهیده افتخاری در مسیر خدمت به مردم مناطق محروم استان، فراتر از نگاه‌های محدود و مرزبندی‌های قومی و مذهبی عمل می‌کرد و در عمل نشان داد که خدمت به مردم، فارغ از تعلقات مذهبی، رسالت اصلی مسئولان است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: این بانوی شهید در قالب طرح ارائه خدمات ویژه انتظامی به مناطق محروم و دوردست، از هیرمند و زهک تا مناطق مختلف شهرستان‌های جنوبی استان حضور پیدا می‌کرد و برای رساندن خدمات به آحاد مردم، تلاش مستمر داشت.

خدمت به مردم و توانمندسازی جوانان؛ از اولویت‌های شهیده افتخاری

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی و آموزشی شهیده افتخاری بیان کرد: وی علاوه بر مسئولیت‌های انتظامی، در حوزه دانشگاهی و فناوری نیز فعالیت داشت و برای توانمندسازی جوانان و آموزش مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال تلاش می‌کرد.

اسحاقی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های اجتماعی نیز شهیده افتخاری نقش مؤثری داشت و با حضور در بیش از ۱۶۰ شب از برنامه‌های اجتماعی، برای فراهم کردن زمینه مشارکت بهتر خانواده‌ها و ایجاد فضای مناسب برای کودکان و نوجوانان تلاش کرد.

وی با بیان اینکه شهیده افتخاری از مدیران موفق مجموعه انتظامی استان بود، گفت: تلاش‌های وی در زمینه توسعه خدمات اجتماعی و انتظامی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، بخشی از ظرفیت‌های ارزشمندی بود که باید با جدیت دنبال شود.

تأکید بر ادامه خدمات و جذب نیروهای بومی

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به جذب بیش از ۶۰۰ نفر از جوانان اهل سنت در مجموعه انتظامی استان اظهار کرد: تقویت مشارکت نیروهای بومی در تأمین امنیت و ارائه خدمات به مردم، از اقداماتی است که در راستای افزایش اعتماد عمومی و رفع محرومیت‌ها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شهادت برخی نیروهای انتظامی بومی استان افزود: هدف قرار گرفتن نیروهایی که از میان مردم همین مناطق به خدمت مشغول شده‌اند، با ادعاهای گروه‌های تروریستی درباره دفاع از مردم سیستان و بلوچستان سازگار نیست.

اسحاقی تأکید کرد: مجموعه انتظامی استان با تمام توان، مسیر خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق دوردست و کم‌برخوردار را ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد شهادت نیروهای خدمتگزار، روند محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات عمومی را متوقف کند.

منبع فراجا