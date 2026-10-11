باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: بارش‌های مناسب، در صورت مدیریت اصولی و فراهم‌بودن زیرساخت‌های لازم، می‌توانند در تقویت منابع آب سطحی و زیرزمینی و بهبود شرایط تأمین آب دریاچه ارومیه مؤثر باشند. ازاین‌رو، آمادگی برای بارش‌های شدید و هدایت ایمن روان‌آب‌ها از اولویت‌های مدیریت منابع آب استان است.

وی با اشاره به ثبت ۴۵۱ میلی‌متر بارش در آذربایجان‌غربی طی سال آبی گذشته افزود: این میزان بارش، ۲۷ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال بارش‌های قابل‌توجه در سال آبی جاری وجود دارد و طی روزهای گذشته نیز به‌طور میانگین ۱۸ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است.

اقدامات پیشگیرانه در قالب پویش «رود روان»

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات این شرکت برای افزایش آمادگی در برابر بارش‌های شدید و کاهش خطرات ناشی از سیلاب گفت: در قالب پویش «رودِ روان» و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، اقداماتی با هدف بهبود ظرفیت عبور جریان آب در رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش نقاط حادثه‌خیز و تسهیل هدایت روان‌آب‌ها در حال اجراست.

رستگاری افزود: لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، بهسازی پل‌ها و سازه‌های تقاطعی و اصلاح نقاط بحرانی، از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف کاهش خسارات احتمالی سیلاب، افزایش ایمنی مناطق در معرض خطر، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای عبور جریان‌های سطحی و هدایت بخشی از منابع آب به سمت دریاچه ارومیه انجام می‌شود.

مدیریت هدفمند منابع و مصارف سدهای استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به وجود ۱۷ سد در استان اظهار کرد: مدیریت منابع و مصارف سدها با توجه به شرایط هر سد، میزان ورودی و ذخایر آبی، نیازهای بخش‌های مختلف و ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب افزود: تأمین نیاز شرب شهروندان از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزی منابع آب است و پس از آن، نیازهای بخش‌های کشاورزی و صنعت و همچنین الزامات زیست‌محیطی، متناسب با شرایط منابع آبی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

رستگاری ادامه داد: تأمین و رهاسازی حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه و مدیریت مصارف آب در بخش‌های مختلف، از موضوعات مهم برنامه‌ریزی منابع آب استان است و باید با در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی و میزان آب قابل‌دسترس انجام شود.

حفاظت از منابع آب،ضرورتی فراتر از مدیریت بارش‌ها

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و توجه به تغذیه آبخوان‌ها، از الزامات مدیریت پایدار منابع آب در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تخلیه زباله و نخاله در مسیر آبراهه‌ها تأکید کرد و افزود: همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از رودخانه‌ها و منابع آبی، در کاهش خسارات احتمالی، استفاده بهینه از بارش‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه نقش مهمی دارد.