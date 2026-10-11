رئیس مرکز آمار کشور از آغاز سرشماری عمومی از اواخر مهرماه خبر داد و گفت: برآورد جمعیت ایران ۸۷ میلیون نفر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گودرزی رئیس مرکز آمار کشور در نشست هم‌اندیشی معاونان آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استان‌ها در بابلسر از آغاز عملیات سرشماری عمومی در سراسر کشور خبر داد و جزئیات این طرح ملی را تشریح کرد.

او افزود: این سرشماری در دو مرحله اینترنتی و میدانی انجام خواهد شد و هدف اصلی آن، جمع‌آوری داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

آغاز مرحله اینترنتی از اواخر مهر

رئیس مرکز آمار کشور با اعلام زمان‌بندی این طرح، گفت: عملیات سرشماری ما به زودی آغاز خواهد شد. با اطلاع‌رسانی رسمی، اواخر مهر در سراسر کشور به شکل اینترنتی و غیرحضوری آغاز می‌شود و از دوم آبان هم به شکل عملیات میدانی، این کار در کل کشور شروع می‌شود.

گودرزی با تأکید بر اینکه در این سرشماری به همه مردم مراجعه نمی‌شود، گفت: جامعه هدف آن افرادی هستند که یا داده‌هایشان در سامانه‌های ما ناقص بوده یا اینکه اطلاعاتشان برای راستی‌آزمایی به آنها مراجعه می‌شود.

او افزود: در این سرشماری به همه مردم مراجعه نمی‌شود، بلکه افراد مشخصی بر اساس دستورالعمل‌های آماری انتخاب می‌شوند و بخشی از اطلاعات موردنیاز از آنها دریافت خواهد شد.

رئیس مرکز آمار کشور با اشاره به اهمیت اطلاعات جمعیتی، گفت: جمعیت، مبنای تصمیم‌گیری و ارائه خدمات دولتی است و نتایج سرشماری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور نقش مهمی دارد.

گودرزی همچنین جمعیت ایران را بر اساس آخرین برآورد اعلام‌شده، حدود ۸۷ میلیون نفر عنوان کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: سرشماری عمومی ، طرح ملی آمارگیری
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