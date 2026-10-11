سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال روزانه ۵۰۰ تن و ۶۲۲ کیلوگرم گوشت مرغ از این استان به بازار تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام آمار رسمی انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی در تاریخ ۱۴۰۵/۷/۱۹، گفت: در این روز ۱۷۴ هزار و ۶۱۴ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۷۷ هزار و ۸۲۶ کیلوگرم به فروشگاه‌های پایتخت ارسال شده است.

او افزود: مجموع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم بوده و علاوه بر آن ۱۱۲ هزار و ۸۱۰ قطعه مرغ زنده نیز به کشتارگاه‌های تهران فرستاده شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه جمع گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۵۰۰ هزار و ۶۲۲ کیلوگرم رسیده است، گفت: گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران نیز ۳۷۸ هزار و ۳۸۵ کیلوگرم بوده است.

او با تأکید بر اینکه علاوه بر آمار فوق، مرغ آماده طبخ از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز در مازندران توزیع می‌شود، افزود: ۶۸ هزار و ۴۱۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها ارسال شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران در پایان، گفت: ۴۰ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده نیز به سایر استان‌ها فرستاده شد که از این تعداد ۳۲ هزار و ۸۰۰ قطعه به سمنان، ۶ هزار قطعه به گلستان و ۱۸۰۰ قطعه به استان مرکزی اختصاص داشته است.

برچسب ها: گوشت مرغ ، تولید مرغ
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