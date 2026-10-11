یک پژوهشگر موسیقی تاکید کرد که بازخوانی و تنظیم دوباره موسیقی نباید به اصالت و هویت اثر خدشه وارد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا امینی، کارشناس و پژوهشگر موسیقی در برنامه «عندلیب» رادیو ایران، نواندیشی در آثار قدیمی را فرصتی برای پویایی موسیقی ایرانی دانست و تاکید کرد که بازخوانی و تنظیم دوباره این آثار نباید به اصالت و هویت اثر خدشه‌ای وارد کند.

امینی درباره مفهوم نواندیشی گفت: نواندیشی به آثار قدیمی در موسیقی ایرانی راهگشاست. البته این بدان معنا نیست که نواندیشی، اصالت یک اثر را مخدوش کند. ما اگر می‌خواهیم کاری جدید کنیم، یا باید اصل اثر را اجرا کنیم، یا باید حرکتی انجام دهیم که بر مبنای آن اثر قدیمی، گام رو به جلو برداریم.

این کارشناس موسیقی ادامه داد: برای نمونه، وقتی استاد در هنر خوشنویسی سرمشق می‌دهد، شاگرد عین آن را اجرا می‌کند. ولی تا زمانی عین آن اجرا می‌شود که بتواند تعداد نقطه‌ها را بشمارد. او بعد از اینکه از مرحله مقدماتی خارج و وارد مرحله پیچیده شد، می‌تواند شیوه خودش را اجرا کند. 

وی خاطرنشان کرد: این آثار نیز بدین صورت است که باید فرد از مرحله مقدماتی عبور کند، تا به شیوه خودش برسد. من به بعضی از آثار اساتید قدیمی می‌گویم اینها جزو مجموعه ردیف دستگاهی هستند. یعنی باید عین ردیف به آنها نگاه کرد.

برچسب ها: موسیقی ، بازخوانی ، تنظیم موسیقی
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