باشگاه های خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، هادی زند با اعلام این خبر اظهار کرد: پیش از این، صدور کارت بلیت شخصی‌سازی‌شده در ۲۶ ایستگاه‌ه منتخب انجام می‌شد، اما اکنون این امکان در تمام ایستگاه‌های شبکه مترو تهران فراهم شده است و شهروندان می‌توانند از نزدیک‌ترین ایستگاه به محل سکونت یا کار خود برای دریافت کارت اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان برای صدور کارت باید با ارائه کد ملی و سیم‌کارت به نام خود به گیشه فروش بلیت مراجعه کنند تا مراحل ثبت مشخصات هویتی و صدور کارت انجام شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به مزیت این کارت‌ها گفت: با ثبت کارت به نام دارنده آن، در صورت مفقود شدن کارت امکان پیگیری و بازیابی اعتبار باقی‌مانده فراهم می‌شود.

زند همچنین با اشاره به ظرفیت استفاده از کارت‌های شخصی‌سازی‌شده در طرح‌های حمایتی و تخفیفی افزود: در صورت تعریف و اجرای این طرح‌ها، مشمولان می‌توانند مطابق ضوابط تعیین‌شده از مزایای مربوط بهره‌مند شوند.

وی از شهروندان خواست برای دریافت کارت بلیت شخصی‌سازی‌شده به گیشه فروش بلیت نزدیک‌ترین ایستگاه مترو مراجعه کنند.