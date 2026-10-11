باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - نشست خبری بهروز شعیبی دبیر چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امروز ۱۹ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

شعیبی در ابتدای نشست با گرامیداشت یاد داریوش عیاری، فیلم‌بردار سینمای ایران، از او به‌عنوان یکی از چهره‌هایی یاد کرد که فعالیت خود را در سینمای آزاد، از پیشگامان شکل‌گیری انجمن سینمای جوانان ایران، در اهواز و همراه با برادرش آغاز کرد. او همچنین روز جهانی دختر را تبریک گفت.

دبیر جشنواره با اشاره به شرایط متفاوت یک سال گذشته و دشواری پیش‌بینی اتفاقات پیش رو اظهار کرد که فرهنگ و هنر بستری برای بازتاب رویدادها و تجربه‌های جامعه است و آثار رسیده به جشنواره نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته‌اند.

ثبت ۲ هزار و ۲۶ اثر در بخش ملی

شعیبی اعلام کرد که ۲ هزار و ۲۶ اثر به بخش ملی جشنواره رسیده است. از این تعداد، هزار و ۷۰۴ اثر داستانی، ۳۱۷ مستند، ۲۶۶ اثر تجربی و ۱۶۹ پویانمایی بوده‌اند. به گفته او، در نهایت ۱۲۸ اثر به بخش ملی راه یافته‌اند که شامل ۶۳ فیلم داستانی، ۲۶ مستند، ۱۴ اثر تجربی و ۲۵ پویانمایی است.

شعیبی رشد آثار پویانمایی و افزایش کیفیت فیلم‌های داستانی، به‌ویژه آثار فیلم‌سازان فیلم‌اولی، را از ویژگی‌های این دوره دانست و گفت افزایش آثار پویانمایی باعث شده زمان اختصاص‌یافته به نمایش این بخش نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شود.

حضور آثار ۱۳۲ کشور در بخش بین‌الملل

دبیر جشنواره با اشاره به بخش بین‌الملل اعلام کرد که ۷۵۵ اثر از ۱۳۲ کشور به این بخش رسیده و ۶۲ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شده‌اند. همچنین به گفته او، تعداد فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به بخش بین‌الملل امسال به ۱۲ اثر افزایش یافته است.

شعیبی درباره رویکرد این دوره و شعار «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» گفت این شعار با هدف بازنگری در داشته‌های فرهنگی و هویتی ایران انتخاب شده است. او با اشاره به تجربه جنگ و تغییر نگاه افراد به محیط پیرامون خود توضیح داد که گاهی شرایط دشوار، جامعه را به بازشناسی ارزش‌ها و ظرفیت‌هایی سوق می‌دهد که پیش‌تر کمتر مورد توجه بوده‌اند.

تمدید اعتبار اسکار کوالیفای در انتظار پاسخ آکادمی

شعیبی درباره وضعیت اعتبار اسکار کوالیفای جشنواره فیلم کوتاه تهران توضیح داد که سال جاری آخرین سال اعتبار فعلی جشنواره است و مکاتبات لازم برای تمدید آن انجام شده است. او ابراز امیدواری کرد که این اعتبار تمدید شود و گفت نتیجه نهایی به پاسخ آکادمی بستگی دارد.

او همچنین از سپردن مسئولیت بخش بین‌الملل به عطا مجابی خبر داد و پیگیری ارتباطات و زمینه‌های عرضه بین‌المللی آثار را از محورهای فعالیت این بخش دانست. به گفته شعیبی، ۱۶ مهمان خارجی از کشورهای مختلف نیز در جشنواره حضور دارند.

هوش مصنوعی باید در خدمت سینما باشد

شعیبی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما، درباره معیارهای انتخاب آثار مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: «امسال حضور هوش مصنوعی در سینما برای خود من هم ترسناک شده است و اگر به‌سرعت با آن همراه نشویم، ممکن است هزینه فرهنگی برای ما به بار آورد. باید هوش مصنوعی را به‌مثابه یک ابزار ببینیم، نه هدف.»

او با تأکید بر نقش محتوا و تکنیک در ارزیابی آثار افزود که برخی آثار رسیده با استفاده از هوش مصنوعی بیشتر به تیزر و ویدئو شباهت داشتند و از ویژگی‌های سینمایی برخوردار نبودند. به گفته دبیر جشنواره، آثار انتخاب‌شده در این بخش باید در کنار تکنیک، قصه، درام و محتوای مناسب داشته باشند تا بتوانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند.

شعیبی همچنین بر ضرورت ورود جوانان مستعد و آشنا با این فناوری به جریان حرفه‌ای سینما تأکید کرد و گفت استفاده از هوش مصنوعی زمانی ارزشمند است که در خدمت روایت و خلق اثر سینمایی قرار گیرد.

سهم آثار شهرستانی و برنامه‌های انجمن سینمای جوانان

دبیر جشنواره با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آثار منتخب اعلام کرد که حدود ۷۴ درصد آثار از استان‌ها و شهرستان‌ها و ۲۶ درصد از تهران به جشنواره رسیده‌اند. او تأکید کرد که محل تولید فیلم در روند انتخاب آثار امتیاز ویژه‌ای نداشته است.

شعیبی در بخش دیگری از نشست به برنامه‌های انجمن سینمای جوانان ایران پرداخت و از تولید ۹۵ اثر از ابتدای سال خبر داد. توسعه فعالیت‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های مجازی، آموزش انیمیشن و حمایت از ایده‌های فیلم‌سازان مناطق مختلف از دیگر محورهای مورد اشاره او بود.

او همچنین با اشاره به اهمیت اقتباس ادبی در سینما، از برنامه‌های مرتبط با پیوند کتاب و سینما و همکاری با خانه کتاب و ادبیات ایران سخن گفت.

ممیزی، داوری و نمایش فیلم کوتاه

شعیبی درباره ممیزی آثار توضیح داد که سیاست جشنواره بر اعمال محدودیت‌های کلی و از پیش تعیین‌شده برای همه فیلم‌ها استوار نیست و فیلم‌سازان با توجه به شرایط و ملاحظات خود درباره ارسال اثر تصمیم می‌گیرند.

او همچنین به ناشناس ماندن آثار برای هیئت داوری در فرایند ارزیابی اشاره کرد؛ رویکردی که با حذف نشان تجاری تهیه‌کننده از آثار، با هدف فراهم کردن زمینه ارزیابی مستقل‌تر دنبال شده است.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست، برنامه‌های مربوط به نمایش فیلم کوتاه، فعالیت‌های پلتفرم نمایش آثار و تغییرات بخش جوایز بود. بازگشت جایزه بازیگری و ادغام جوایز صدابرداری و طراحی صدا نیز از جمله تغییرات اعلام‌شده در این دوره به شمار می‌رود.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود و شعار این دوره «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» است.