مسابقات فوتسال بسیج اداری و کارگری شهرستان بابلسر با قهرمانی تیم مازند قوطی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در فینال مسابقات فوتسال بسیج اداری و کارگری شهرستان بابلسر که در سالن سرداران شهید نوبخت برگزار شد، تیم مازند قوطی با برتری ۵ بر ۲ مقابل شبکه بهداشت و درمان قهرمان شد.

در مسابقه رده بندی بین دو تیم مجتمع کوثر و شرکت دارو ساحل در سالن سرپوشیده سرداران نوبخت برگزار گردید که این تیم مجتمع کوثر با ضربات پنالتی ۵ بر ۳ پیروز میدان شد و رتبه سومی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

در روز پایانی مسابقات و آئین اهدای جوایز، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، سرهنگ جواد اسماعیل پور جانشین سپاه ناحیه بابلسر و باقری رئیس شبکه بهداشت بابلسر، گرجی رئیس بنیاد شهید و رحمانی مدیرعامل محترم شهرک صنعتی بابلسر، حضور یافتند.

مرحله مقدماتی این مسابقات با شرکت ۱۵ تیم در ۴ گروه به صورت دوره‌ای در سالن حضرت قائم (عج) دانشگاه مازندران برگزار شد.

مسئولیت برگزاری مسابقات فوتسال بسیج اداری و کارگری شهرستان بابلسر را محمدرضا میرزاپور احمدی بر عهده داشت.

برچسب ها: مسابقات فوتسال ، لیگ فوتسال
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