باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مرادی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، در همایش روز جهانی تخم‌مرغ گفت: اگر قرار بود مجوزهای اولیه این پروژه را به‌تنهایی دریافت کنیم، احتمالاً به بیش از یک تا دو سال زمان نیاز داشتیم، اما با کمک‌های انجام‌شده، مراحل مربوط به شهرک صنعتی و دریافت مجوزها در کمتر از یک ماه انجام شد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی محل اجرای پروژه افزود: این مجموعه در محدوده‌ای واقع شده است که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد تولید تخم‌مرغ کشور در شعاع موردنظر آن قرار دارد.

مرادی درباره روند اجرای پروژه شهر تخم‌مرغ بیان کرد: در مرحله نخست، زمینی به مساحت ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع از شهرک صنعتی خریداری شد و هم‌زمان با پیشرفت مراحل اولیه پروژه، قطعه زمین دیگری به مساحت ۲۳ هزار مترمربع نیز خریداری و به قطعه نخست الحاق شد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه طراحی پروژه تا انتهای زنجیره تولید انجام شده است، افزود: در حال حاضر، عملیات اجرایی با ساخت سوله‌های نگهداری و جمع‌آوری تخم‌مرغ آغاز شده است.

به گفته وی، بخش بسته‌بندی و کارخانه مربوط به آن و همچنین خط کامل فرآوری تخم‌مرغ، شامل تولید مایع پاستوریزه و پودر تخم‌مرغ، نیز در این مجموعه راه‌اندازی خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است، افزود: با کمک فعالان صنعت و از طریق فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی انجام‌شده، توانستیم پروژه را تا این مرحله پیش ببریم، اما شهر تخم‌مرغ پروژه‌ای بزرگ است و اجرای مراحل بعدی آن به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد.

مرادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع مالی پروژه بیان کرد: شرکت پشتیبانی صنایع مرغ تخم‌گذار میهن تأسیس شده و هیئت مؤسس آن نیز انتخاب شده است. مراحل ثبت و تأسیس این شرکت نیز حدود دو هفته پیش نهایی شد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به برآورد هزینه تکمیل پروژه گفت: با در نظر گرفتن شرایط موجود و صرف‌نظر از مسائل تورمی که ممکن است در آینده بر هزینه‌ها تأثیر بگذارد، برآورد ما این است که تکمیل کل پروژه به چهار تا پنج همت سرمایه نیاز داشته باشد.