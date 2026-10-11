باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، روز یکشنبه اعلام کرد که حمایت اروپا از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با وجود درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای جایگزینی او ادامه خواهد یافت.

مدودف در پیامی در شبکه اجتماعی «مکس» نوشت: «ترامپ بالاخره حرف اصلی‌اش را زد: این دلقک خون‌آشام فقط خواهان جنگ است و باید هرچه سریع‌تر ناپدید شود.»

وی در ادامه گفت: «پیامد این موضع چیست؟ متأسفانه، فکر نمی‌کنم پیامدی در کار باشد. این حرامزاده کی‌یف همچنان به ایجاد هزینه‌ها از دوش منحرفان اروپایی را ادامه خواهد داد و مبالغ هنگفتی پول و تسلیحات جدید از آنها خواهد گرفت.»

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که به اعتقاد او، «زمان آن رسیده است که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد». این اظهارات پس از انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ با روسیه درباره صادرات گازوئیل مطرح شد.

ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری و ثروتمندترین فرد جهان، نیز روز یکشنبه از درخواست ترامپ برای جایگزینی زلنسکی حمایت کرده بود.

منبع: بریکینگ نیوز