سرتیپ دوم پاسدار «قربان محمد ولی‌زاده» با ارسال لوح تقدیر، از برنامه «میدان یار» شبکه تهران سیما قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن این لوح تقدیر آمده است: «برگزاری موفق ویژه‌برنامه مردمی و ترکیبی «میدان یار» در ۱۸ شهرستان استان تهران، جلوه‌ای زیبا از همدلی، نشاط اجتماعی و پیوند رسانه ملی با مردم شریف و ولایت‌مدار این استان بود. اینجانب بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند دکتر ملکی، مدیر محترم شبکه تهران، و امیرحسین عرب‌اسدی، تهیه‌کننده محترم برنامه، مجریان توانا و با اجرای زیبای «بهروز تشکر»، «منا اورعی» و «فربد شکرایی»، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران شبکه تهران و همچنین آحاد مردم عزیز در ۱۸ شهرستان که میزبانی شایسته‌ای از این برنامه داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.»

در بخش دیگری از این تقدیرنامه آمده است: «حضور پرشور خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در میدان‌های این برنامه، نشان داد که کار فرهنگی میدانی و مردمی، اثرگذارترین مسیر برای تقویت امید، همبستگی و هویت انقلابی در جامعه است.

شایان ذکر است برنامه «میدان یار» در ۱۸ قسمت و توسط گروه شهرستان‌ها تهیه شد و هر شب در یکی از میادین استان تهران، با حضور گرم مردم همان منطقه پخش شد و با اقبال مخاطبان مواجه شد. قرار است تهیه و پخش این برنامه با فضایی جدید ادامه یابد.

منبع: شبکه تهران

برچسب ها: میدان یاران ، تجمعات ، شبکه تهران
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