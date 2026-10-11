باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «پرواز ۶۵۵» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی و با موضوع یکی از تلخ‌ترین حوادث دوران جنگ ایران و عراق، پس از دریافت پروانه ساخت در سال ۱۴۰۲، به دلیل شرایط تولید و تحولات ۲ سال اخیر با وقفه مواجه شد اما اکنون در آخرین مراحل ساخت قرار دارد.

این فیلم به حادثه پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر می‌پردازد؛ پروازی که ۱۲ تیر ۱۳۶۷ از بندرعباس به مقصد دبی در حرکت بود و بر فراز خلیج فارس توسط ناو آمریکایی «یواس‌اس وینسنس» هدف موشک قرار گرفت. در این حادثه هر ۲۹۰ سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند.

به نقل از روابط عمومی پروژه،«پرواز ۶۵۵» از جمله پروژه‌های متفاوت سینمایی است که تمامی فرآیند ساخت آن با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی انجام می‌شود؛ رویکردی که امکان بازآفرینی شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و فضاهای مرتبط با این حادثه تاریخی را فراهم می‌کند.

با قرار گرفتن این پروژه در آخرین مراحل ساخت، احتمال آماده‌شدن «پرواز ۶۵۵» برای نمایش در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر مطرح است.