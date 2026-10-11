مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی با اشاره به پایان فرآیند کوچ پاییزه عشایر استان از مناطق ییلاقی به سمت مراتع قشلاقی اعلام کرد: این عملیات گسترده با برنامه‌ریزی منسجم، نظارت دقیق میدانی و بدون ثبت هرگونه حادثه با موفقیت به سرانجام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - جمال امین‌عشایری مدیر کل امور عشایری آذربایجان غربی گفت: با پایان فصل گرما و تغییرات اقلیمی در مناطق کوهستانی و بالادست، بازگشت ایلات و خانوارهای عشایری به سکونت گاه‌ها و مراتع قشلاقی بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص و با هماهنگی واحدهای شهرستانی انجام شد.

 وی با اشاره به اهمیت تسهیل تردد جامعه تولیدکننده عشایری افزود: پیش از آغاز و در حین فرآیند کوچ، تیم‌های نظارتی اداره‌کل امور عشایر وضعیت ایلراه‌ها، ایمنی مسیرها، گذرگاه‌های سنتی و به‌ویژه دسترسی مطمئن به منابع آب شرب انسان و دام را به صورت مستمر پایش کردند تا آسایش خانواده‌ها و سلامت دام‌های آنان به‌طور کامل حفظ شود.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی هم‌افزایی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان را در تسهیل این جابه‌جایی بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: اولویت اصلی مجموعه، رفع موانع کالبدی در ایلراه‌ها، پیشگیری از خسارات احتمالی جاده‌ای و طبیعی و در نهایت تضمین امنیت کوچ بود؛ علاوه بر این، مدیریت زمان ورود به قشلاق با هدف حفظ توازن پوشش گیاهی و پایداری چرای دام در مراتع با حساسیت بالایی دنبال شد. امین‌عشایری خاطرنشان کرد: جامعه عشایری استان نقش ارزنده‌ای در تأمین پروتئین، محصولات لبنی و اقتصاد مولد منطقه ایفا می‌کنند و حمایت از معیشت و زیرساخت‌های تردد این قشر زحمت‌کش در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

برچسب ها: کوچ عشایر ، ایلراه های عشایری
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