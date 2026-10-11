باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - جمال امین‌عشایری مدیر کل امور عشایری آذربایجان غربی گفت: با پایان فصل گرما و تغییرات اقلیمی در مناطق کوهستانی و بالادست، بازگشت ایلات و خانوارهای عشایری به سکونت گاه‌ها و مراتع قشلاقی بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص و با هماهنگی واحدهای شهرستانی انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل تردد جامعه تولیدکننده عشایری افزود: پیش از آغاز و در حین فرآیند کوچ، تیم‌های نظارتی اداره‌کل امور عشایر وضعیت ایلراه‌ها، ایمنی مسیرها، گذرگاه‌های سنتی و به‌ویژه دسترسی مطمئن به منابع آب شرب انسان و دام را به صورت مستمر پایش کردند تا آسایش خانواده‌ها و سلامت دام‌های آنان به‌طور کامل حفظ شود.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی هم‌افزایی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان را در تسهیل این جابه‌جایی بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: اولویت اصلی مجموعه، رفع موانع کالبدی در ایلراه‌ها، پیشگیری از خسارات احتمالی جاده‌ای و طبیعی و در نهایت تضمین امنیت کوچ بود؛ علاوه بر این، مدیریت زمان ورود به قشلاق با هدف حفظ توازن پوشش گیاهی و پایداری چرای دام در مراتع با حساسیت بالایی دنبال شد. امین‌عشایری خاطرنشان کرد: جامعه عشایری استان نقش ارزنده‌ای در تأمین پروتئین، محصولات لبنی و اقتصاد مولد منطقه ایفا می‌کنند و حمایت از معیشت و زیرساخت‌های تردد این قشر زحمت‌کش در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.